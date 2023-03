TAP: Comissão de inquérito vai pedir quebra do sigilo para aceder a documentos da SRS Legal

© PAULO SPRANGER

A firma de advogados SRS Legal, que assessorou a TAP na indemnização paga a Alexandra Reis, recusou o envio da documentação solicitada pela comissão parlamentar de inquérito (CPI) à tutela política da gestão da transportadora, alegando sigilo profissional.

Relacionados Medina já arrancou com o processo de demissão da CEO e do chairman da TAP

Em reunião, nesta quarta-feira, 8, os deputados acordaram recorrer ao artigo 13A do Regime Jurídico dos Inquéritos Parlamentares, que prevê a quebra deste sigilo, de forma a acederem à informação.

"Este é um documento fundamental para esta análise. A SRS foi responsável pelo envio à CMVM de um documento que tinha inverdades. Parece-nos da maior relevância termos acesso a ele", sublinhou o deputado do Chega, Filipe Melo.

A CPI fez um total de 300 pedidos de documentação que já foram entretanto enviados às diversas entidades e cujo prazo de resposta termina na próxima segunda-feira. De acordo com o regimento, os visados dispõe de um período de 10 dias para responder. Contudo, a TAP, solicitou o prorrogamento à CPI para enviar os 115 documentos requeridos pelos vários grupos parlamentares.

A CPI aprovou, com o voto contra do Chega, o alargamento deste prazo. O deputado socialista, Jorge Seguro Sanches, que presidente os trabalhos, apelou ao "bom senso" da comissão sublinhado o elevado número de documentos pedidos argumentando ser necessário "equilíbrio" e, caso exista necessidade, "excecionalmente nalgum documento" um período extra.

O representante do Chega posicionou-se contra a votação dos restantes deputados, por considerar que o prazo de 10 dias deverá ser respeitado. "Não aceitamos prolongamento de prazos, 10 dias são suficientes. O facto de a TAP SA e da TAP SGPS dizerem que não conseguem neste prazo é uma forma de estas empresas ganharem tempo no envio da documentação", justificou Filipe Melo. "Seremos intolerantes no prazo, não estamos na década de 70 em que é preciso ir aos arquivos, está tudo online", reiterou.

Na próxima semana a CPI irá reunir pela quinta vez e, findo o prazo para a entrega de documentação, irá avançar com os requerimentos para as audições.