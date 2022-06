EasyJet ganha os 18 slots da TAP no aeroporto de Lisboa

© Eduardo Costa/Açoreano Oriental/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 16 Junho, 2022 • 11:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Comissão Europeia atribuiu esta quinta-feira os 18 'slots' diários da TAP no aeroporto de Lisboa, após imposição para aprovar o plano de reestruturação, à companhia aérea EasyJet, que ficou em primeiro lugar ultrapassando a concorrente a concurso, Ryanair.

"A Comissão Europeia classificou a EasyJet em primeiro lugar entre as transportadoras aéreas que se candidataram à atribuição da carteira com um máximo de 18 faixas horárias diárias [para descolagem e aterragem - 'slots'] no aeroporto de Lisboa", anuncia o executivo comunitário em comunicado.

A instituição acrescenta que "as faixas horárias serão disponibilizadas pela TAP Air Portugal para atenuar eventuais distorções indevidas da concorrência criadas pelo auxílio à reestruturação que lhe foi concedido por Portugal, após autorização da Comissão em dezembro de 2021", permitindo assim à EasyJet "começar a explorar novas rotas a partir de 30 de outubro de 2022".

A outra companhia aérea que concorreu aos 'slots' da TAP foi a também 'low cost' Ryanair, que na segunda-feira disse à agência Lusa ser a candidata "mais fiável" face à EasyJet.

Entendimento diferente teve Bruxelas, que na nota à imprensa adianta que "analisou em pormenor as propostas recebidas em função dos critérios de elegibilidade, avaliação e classificação", tendo em conta a "capacidade de lugares que as transportadoras poderiam oferecer utilizando as faixas horárias disponibilizadas pela TAP Air Portugal", optando assim por dar o primeiro lugar à EasyJet.

"A EasyJet tem agora prioridade para celebrar com a TAP Air Portugal o acordo de transferência de faixas horárias que lhe permitirá expandir as suas operações no aeroporto de Lisboa e oferecer novos voos a partir de 30 de outubro de 2022", adianta a Comissão Europeia.

Em causa está o aval dado pela Comissão Europeia, em 21 de dezembro passado, ao plano de reestruturação da TAP e à ajuda estatal de 2.550 milhões de euros para permitir que o grupo regressasse à viabilidade, impondo para isso compromissos de forma a não prejudicar a concorrência europeia.

Entre os remédios impostos por Bruxelas para aprovar o plano de reestruturação está, precisamente, a obrigação de a companhia aérea disponibilizar até 18 'slots' por dia no aeroporto de Lisboa.

Citada pela nota esta quinta-feira divulgada, a vice-presidente executiva da Comissão Europeia com a pasta da Concorrência, Margrethe Vestager, adianta que, "na sequência de um concurso público, serão atribuídas à EasyJet 18 das faixas horárias diárias de descolagem e aterragem atualmente detidas pela TAP no aeroporto de Lisboa".

"Esta situação incentivará a concorrência no setor europeu da aviação, uma vez que permitirá à EasyJet expandir as suas atividades neste aeroporto congestionado, contribuindo assim para preços justos e para que os consumidores europeus disponham de uma escolha mais alargada", elenca Margrethe Vestager.

Ao mesmo tempo, a atribuição "contribui também para assegurar que o apoio financeiro concedido à TAP por Portugal para permitir o regresso à viabilidade da transportadora não tenha efeitos negativos indevidos no mercado único", conclui a responsável pela tutela europeia.

Organizado por uma consultora externa, o concurso para aceder aos 18 'slots' diários de que a TAP terá de prescindir no aeroporto de Lisboa, após imposição da Comissão Europeia para dar aval ao plano de reestruturação, arrancou no final de fevereiro e estava prevista uma decisão para este mês de junho.

Nos detalhes do concurso, consultados pela Lusa, lia-se que, após a decisão sobre a avaliação das propostas, por volta de 25 de julho seria assinado o acordo de transferência de faixas horárias, para o arranque da operação em 30 de outubro próximo.

A EasyJet é uma companhia aérea europeia de baixo custo com 308 aeronaves para explorar 927 rotas em 34 países e 153 aeroportos.

A companhia serve a partir dos três principais aeroportos de Portugal continental (Faro, Lisboa e Porto) e a partir do aeroporto da Madeira (Funchal) várias cidades europeias com voos diários e semanais.

Notícia atualizada às 11.53