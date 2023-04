TAP: Comissão vai pedir novamente ao governo parecer da demissão da ex CEO

O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito à Tutela Política da Gestão da TAP, Jorge Seguro Sanches, na Assembleia da República. ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA © LUSA

A Comissão Parlamentar de Inquérito à Tutela Política da Gestão da TAP (CPI) vai pedir novamente ao governo o parecer jurídico que fundamente o despedimento por justa causa da ex CEO e do ex chairman da companhia aérea. O governo terá 10 dias para responder aos deputados.



Em causa está a resposta do governo ao pedido do PSD, que chegou ontem à Assembleia da República, e que solicitava ao executivo socialista os pareceres jurídicos que justificam a demissão da ex CEO, Christine Ourmières-Widener e do ex chairman, Manuel Beja.

O presidente da CPI, Jorge Seguro Sanches, referiu que iria "insistir que o documento fosse fornecido nos termos gerais""Não tendo sido enviado a AR esta fundamentação, apelo a que seja solicitada, com urgência, a fundamentação do interesse público em causa. Sabemos que há uma litigância, e temos obrigação de defesa do interesse público", disse na reunião de emergência da CPI, que decorreu esta quarta-feira, 19, no seguimento dos requerimentos apresentados pelo PSD e pelo Chega.

O PSD, o Chega como o Bloco de Esquerda asseguraram que, caso o governo não faça chegar à CPI o parecer, irão avançar com participação no Ministério Público.

Em reposta ao pedido do PSD, os ministérios das Finanças e das Infraestruturas recusaram o envio da documentação alegando que o pedido extravasa o objeto da comissão e/ou reporta-se a "factos posteriores" à constituição da CPI sendo que esta "tem como horizonte temporal 2020 e 2022 e que as respetivas demissões ocorreram já em 2023", conforme avançou hoje a TSF.

Já o gabinete da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, acrescentou, mais tarde, em nota à Lusa, que "a sua divulgação [do parecer] envolve riscos na defesa jurídica da posição do Estado". "Por isso mesmo, a resposta do Governo à CPI visa a salvaguarda do interesse público", justificou.

Em atualização