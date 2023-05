TAP contratou 400 tripulantes para o verão

TAP contratou o dobro dos tripulantes que previa recrutar no início do ano. Ramiro Sequeira disse que a companhia recebeu 2500 candidaturas para as 400 vagas para tripulantes, negando que a empresa esteja a enfrentar problemas de atração de profissionais, conforme tem sido apontado pelos sindicatos. Diretor de operações espera que a TAP "tenha o melhor verão possível".