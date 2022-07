TAP: de um primeiro ano "muito crítico" a uma companhia "sustentável e lucrativa" em 2025

A CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener © LUSA

A presidente executiva (CEO) da TAP revelou esta quinta-feira que irá reunir-se na próxima semana com os sindicatos dos trabalhadores para encontrar soluções, advertindo, contudo, que este primeiro ano do plano de restruturação da companhia aérea é "muito crítico".

"Não tenho a data, até porque temos encontros todas as semanas, temos reuniões, temos discussões com eles [sindicatos] todos os dias, se não é comigo é com a minha equipa", afirmou Christine Ourmières-Widener aos jornalistas em São Paulo, no Brasil, onde está para assinalar o aumento de dois para três voos semanais entre o Porto (Portugal) e São Paulo (Brasil).

A gestora reconhece que a situação "não é fácil para ninguém" e que foi "duro" para os trabalhadores sofrerem cortes significativos nos salários, pelos menos de 25%, mas recordou estar em curso um plano de restruturação. "Sabemos que não é fácil para ninguém e reconhecemos que a crise foi terrível e que tivemos muitos aviões em terra durante meses, mas este primeiro ano é muito crítico", alertou.

Christine Ourmières-Widener lembrou que o plano de restruturação está em curso há seis meses, depois de em dezembro ter sido aprovado por Bruxelas, motivo pelo qual a TAP está a tentar encontrar formas de se adaptar à situação atual.

"É um caminho que temos de percorrer juntos, claro que os sindicatos têm de defender o melhor para os seus membros, mas a comunicação é a chave para chegarmos a um acordo", salientou. A gestora assumiu querer "dar mais e mais informações" aos sindicatos para que, com base nesta, eles percebam a situação.

Uma TAP "sustentável e lucrativa" em 2025

Também nas declarações à imprensa, Christine Ourmières-Widener disse esperar que a companhia aérea seja "sustentável e lucrativa" em 2025, sublinhando que a decisão de a "impulsionar e suportar" é um grande compromisso por parte do Governo e dos portugueses.

"A TAP deve em 2025 ser uma empresa sustentável e lucrativa, aliás, é esse o compromisso do nosso Governo com a Comissão Europeia", referiu a gestora.

Apesar dos desafios relacionados com as operações e com toda a cadeia de serviços, que tem debilidades e custos, a responsável acredita que a companhia aérea portuguesa está no "caminho certo" face ao plano de reestruturação.

Quanto à "subida de custos que não [se] pode controlar", a gestora explicou que a TAP está a tentar mitigar o impacto do aumento do preço dos combustíveis, que já ronda os 250 milhões de euros, aumentando o leque de fornecedores.

"Esta indústria não é fácil, é um desafio de logística complexo onde, se queremos prestar um serviço muito bom, temos de ter a certeza de que os nossos parceiros percebem o que queremos fazer e para onde queremos ir", rematou.

Pico de cancelamentos já foi atingido

No que toca aos cancelamentos de voos nos aeroportos portugueses, a presidente executiva da TAP admitiu já terem "atingido o pico", considerando que estes se devem não apenas a um problema, mas a uma "longa lista" deles.

"Quando olhamos para os nossos voos previstos e para todos os fatores em jogo vemos que atingimos o pico já, não precisamos de esperar por agosto, porque o nosso pico começou em julho e o mesmo aconteceu a todas as companhias devido às regras das slots, cuja regulamentação e regras tardaram", disse Christine Ourmières-Widener.

A CEO da transportadora acredita que o "pico" irá estabilizar até à época de inverno, garantindo estar a fazer "tudo o que pode" em termos de organização e recursos para melhorar a situação que se vive nos aeroportos, nomeadamente no de Lisboa.

"Lisboa está a recuperar mais depressa do que outros aeroportos que estão a recuperar mais devagar, em duas semanas já vemos melhorias", afirmou. A responsável disse ainda estar a fazer "ajustes" no aeroporto de Lisboa para melhorar o serviço prestado, nomeadamente a recrutar mais pessoal de cabine.

Questionada sobre um novo aeroporto em Lisboa, a gestora disse que seja qual for a decisão do Governo será "bem-vinda", acrescentando: "Quando soubermos onde e quando poderemos preparar-nos e fazer desta uma história de muito sucesso para a TAP e para Portugal claro, mas primeiro precisamos de uma decisão".

Christine Ourmières-Widener garantiu que irá sempre apoiar a decisão "que não é fácil" do Governo.