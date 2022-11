TAP decide cancelar 360 voos para os dois dias de greve e perde 8 milhões

Imagem de um avião da TAP no Aeroporto da Portela © Goncalo Villaverde

A TAP decidiu cancelar 360 dos cerca de 500 voos programados para os dois dias da greve dos tripulantes de cabine, marcada para 8 e 9 de dezembro. A companhia aérea justifica a decisão tomada esta quarta-feira, que implica perdas de oito milhões de euros de receitas, como forma de "proteger" os clientes.

"Para evitar que os clientes com voos reservados para estas datas sejam ainda mais afetados pela incerteza sobre se o seu voo, devido à greve, terá ou não lugar, a TAP decidiu cancelar 360 voos programados para os dois dias da greve", avança a companhia aérea em comunicado. "Esta decisão terá um grande custo para a TAP, mas é a decisão certa para proteger os nossos passageiros."

Em conferência de imprensa, realizada também nesta quarta-feira, a presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, adiantou ainda que a greve terá um impacto de cerca de oito milhões de euros de receitas perdidas, avança a Lusa.

Para a TAP, confirma-se "o cenário mais difícil" como resultado da "total inflexibilidade" do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (o SNPVAC) para negociar uma solução que "não prejudique os clientes".

Recorde-se que o pré-aviso de greve foi aprovado em assembleia pelos tripulantes que integram o SNPVAC, no início de novembro, devido ao descontentamento dos trabalhadores com a proposta apresentada pela companhia aérea para o novo Acordo de Empresa (AE). A TAP vem agora dizer que "a proposta em questão, contudo, como é normal num processo desta natureza, é apenas uma proposta básica para efeitos de negociação".

Passageiros já estão a ser contactados

A TAP adianta que já iniciou o processo de cancelamento de voos e de informação aos passageiros. "A TAP contactará todos os passageiros afetados por estes cancelamentos, propondo voos alternativos, em datas diferentes, ou outras soluções que sejam aceites pelo cliente", pode ler-se na mesma nota. "Com esta ação, a partir de hoje, e até 8 e 9 de dezembro, todas as equipas da TAP estão a trabalhar arduamente para encontrar as melhores soluções e minimizar todos os inconvenientes causados."

A companhia aérea diz que continua "disponível para negociar com todas as estruturas representativas dos trabalhadores, com sentido de responsabilidade" e que este é apenas o "início" de um "longo processo" para garantir a viabilidade da empresa.