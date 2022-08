TAP divulga resultados do primeiro semestre a 23 de agosto

Christine Ourmières-Widener, CEO da TAP © INÁCIO ROSA/LUSA

A TAP vai publicar os resultados do primeiro semestre a 23 de agosto, segundo uma nota da companhia enviada esta quarta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). A conferência, onde serão apresentados os resultados do primeiro semestre a analistas e investidores financeiros, está marcada para o mesmo dia às 16h e contará com a participação da presidente da comissão executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, e do administrador executivo, Gonçalo Pires.

No primeiro trimestre do ano, a TAP conseguiu baixar os prejuízos para 121,6 milhões de euros, uma diminuição de 66,7% face ao período homólogo do ano passado. As receitas operacionais entre janeiro e março foram três vezes superiores às apuradas no mesmo período de 2021, subindo em 340,7 milhões para 490,6 milhões de euros.

Ainda nos primeiros três meses do ano, o número de passageiros transportados "aumentou mais de cinco vezes", na comparação com 2021, representando 62% dos níveis do primeiro trimestre de 2019, o que reflete "a contínua recuperação da procura", assinalou, na altura, a TAP, apontando que, durante o primeiro trimestre, operou três vezes mais voos do que em igual período do ano passado, o equivalente a 68% das partidas do primeiro trimestre de 2019.



O segmento de carga e o de manutenção também "continuaram a contribuir, de forma significativa, para a recuperação das receitas", tendo registado aumentos de 45,3% e de 37,5%, respetivamente, face ao primeiro trimestre de 2021. O de carga teve, aliás, "o seu segundo melhor trimestre em termos de desempenho", com receitas de 64,6 milhões de euros (+108,3% face ao primeiro trimestre de 2019).



Já o EBITDA (resultados antes de juros, impostos, amortizações e depreciações) foi positivo de 58,1 milhões, superando os níveis pré-pandemia em 54,7 milhões de euros. Um feito que a CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, atribuiu "aos progressos significativos na execução do plano de reestruturação".