TAP é a companhia aérea com mais queixas de clientes portugueses

O verão caótico nos aeroportos resultou, inevitavelmente, num aumento do número de reclamações dirigidas às empresas de aviação. A TAP recebeu, desde o início do ano, 578 queixas no Portal da Queixa, ou seja, 44% das reclamações apresentadas na plataforma dirigidas a transportadoras aéreas a operar no país. Já o Índice de Satisfação dos consumidores relativamente à TAP é de 15.2 pontos em 100.

"Cancelamento e reembolso de viagens, dificuldades no atendimento ao cliente e problemas com a bagagem são os três principais motivos de reclamação. A TAP assume o pódio da insatisfação dos consumidores há quatro anos consecutivos, desde 2019", revelam os dados divulgados esta quarta-feira, 14, pelo Portal da Queixa.

A Ryanair ocupa o segundo lugar no pódio da instatisfação dos clientes nacionais com 239 queixas, 18% do total, e a easyJet completa o top três com 130 reclamações (10%). Seguem-se as espanholas Vueling com 65 queixas (5%) e a Iberia com 46, a pesar 3% no total do setor.

A plataforma detalha que entre os dias 1 de janeiro e 13 de setembro deste ano, os consumidores portugueses registaram 1317 reclamações dirigidas às transportadoras, um aumento de 18% em relação ao período homólogo, no qual se verificaram 1118 queixas.

"No que se refere à performance das companhias aéreas na resolução dos problemas reportados pelos consumidores, os indicadores analisados permitem concluir que esta é uma categoria com taxas de resposta e de solução muito baixas. A TAP tem um Índice de Satisfação avaliado pelos consumidores em 15.2 pontos (em 100), a Ryanair está pontuada em 6.4, a easyjet obtém 8.3 pontos, a Vueling 5.8 e a Iberia 18.5 de pontuação", adianta.