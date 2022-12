TAP em 33.º lugar no ranking das melhores companhias aéreas da AirHelp (Imagem de arquivo) © Paulo Spranger/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 12 Dezembro, 2022 • 16:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A TAP surge em 33.º lugar no ranking AirHelp Score 2022 das melhores companhias aéreas e aeroportos, recuperando do 61.º lugar de 2019, sendo o aeroporto do Porto o melhor do país e o 54.º a nível global.

Num comunicado divulgado hoje, a organização internacional de defesa dos direitos dos passageiros aéreos AirHelp refere que "a TAP melhorou a sua pontuação em todas as áreas de estudo e apresenta, este ano, uma classificação global de 6,86: 5,99 na pontualidade, 7,82 na qualidade do serviço e 6,76 na gestão de reclamações".

"Dados que superam os de 2019, ano em que a companhia aérea portuguesa se posicionou no 61.º lugar com uma classificação global de 6,03", acrescenta.

Já na classificação dos aeroportos, é no Porto que se encontra o melhor aeroporto português, com uma pontuação global de 7,67 e a 54.ª posição (a quinta maior subida em relação a 2019), seguido do Aeroporto de Faro (com uma pontuação global de 7,21), enquanto o aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, é o pior aeroporto de Portugal, com uma classificação de 6,75, e surge no fim do 'ranking': no 143.º lugar, num total de 151 aeroportos analisados.