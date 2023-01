TAP: Empresa contratou consultora para analisar mercado de potenciais interessados

© PAULO SPRANGER

A TAP contratou uma consultora que já fez uma análise ao mercado de potenciais interessados no capital do Estado na companhia, revelou o primeiro-ministro, no parlamento.

"A TAP contratou uma consultora que já fez uma consulta ao mercado de potenciais interessados", afirmou António Costa no debate sobre política geral, em resposta ao deputado da IL Carlos Guimarães Pinto.

O parlamentar da IL tinha questionado "que passos é que foram dados e quem é que deu esses passos para o processo [de alienação da TAP] estar em curso".

O primeiro-ministro admitiu, esta tarde, que a alienação do capital da TAP pode ser parcial ou total, mostrando-se seguro de que a bandeira portuguesa continuará a decorar os aviões da companhia aérea.

"A grande prioridade que temos é que seja mantida a estabilidade necessária para que possa decorrer em bom termo o processo de alienação parcial ou total da participação do Estado na empresa", afirmou António Costa, numa resposta ao deputado do Chega Filipe Melo.

António Costa reiterou que o executivo aguarda a apresentação de resultados da empresa no ano passado, mas mostrou-se confiante.

"Os resultados que temos conhecimento não apontam no sentido dessa catástrofe que indica. Pelo contrário, a indicação que temos neste momento é que em 2022, porventura, a TAP atingiu resultados que de acordo com o plano de reestruturação só estavam previstos para daqui a uns anos. Vamos aguardar pelos resultados finais", disse.