TAP encerra operações de manutenção e engenharia no Brasil

Maia, 12/08/2020 - TAP Air Portugal no aeroporto Francisco Sá Carneiro. (Leonel de Castro/Global Imagens) © Leonel de Castro/Global Imagens

A TAP vai encerrar a operação de manutenção e engenharia no Brasil, tal como previsto no plano de reestruturação, aprovado pela Comissão Europeia a 21 de dezembro de 2021. "A medida, no entanto, não interfere na operação de transporte aéreo de passageiros da Companhia no país, seu principal mercado exterior", assegura a companhia em comunicado.