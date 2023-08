TAP. ERC diz que direito de resposta das Finanças pelo JE teve "cumprimento deficiente"

© Getty Images

Dinheiro Vivo/Lusa 09 Agosto, 2023 • 15:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) deliberou "reconhecer o cumprimento deficiente" do direito de resposta do Ministério das Finanças pelo Jornal Económico (JE), tendo o título republicado o mesmo conforme decisão do regulador.

"Tendo apreciado um recurso interposto pelo Ministério das Finanças contra a publicação OJE - O Jornal Económico, propriedade de Meida9Par, por cumprimento deficiente de um direito de resposta e de retificação publicado na edição de 17 de março de 2023, relativo a notícia publicada na edição de 10 de março", o Conselho Regulador "delibera reconhecer o cumprimento deficiente" por parte do título.

A deliberação ERC/2023/251 é datada de 5 de julho.

O regulador dos media delibera também determinar ao jornal a "republicação gratuita do texto de resposta e retificação do recorrente [Finanças], na primeira edição ultimada após a receção da notificação da deliberação, devendo esta publicação ocorrer em página ímpar, na mesma secção e com o mesmo relevo e apresentação da notícia original", lê-se no documento.

"O importante para nós é que a veracidade da nossa notícia não foi posta em causa pela decisão do regulador. Obviamente respeitamos a decisão de natureza administrativa relativa à republicação do direito de resposta e já fizemos isso há quase três semanas", disse o diretor do JE, Filipe Alves, à Lusa.

Em 10 de abril, o Ministério das Finanças, representado pelo ministro Fernando Medina, apresentou junto da ERC um requerimento de recurso, "invocando o cumprimento deficiente do referido direito de resposta e de retificação", tendo também apresentado queixa do dever de rigor informativo, relativamente à peça com chamada de capa "Ministério das Finanças Direito de Resposta e Retificação: Medina ainda procura justa causa já depois de demitir CEO da TAP".