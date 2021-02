TAP estima realizar até 45 voos diário em março

Maia, 12/08/2020 - TAP Air Portugal no aeroporto Francisco Sá Carneiro. (Leonel de Castro/Global Imagens) © Leonel de Castro/Global Imagens

A TAP prevê continuar com uma oferta reduzida no mês de março. Além disso, numa nota interna, enviada aos funcionários e a que o Dinheiro Vivo teve acesso, o presidente executivo da TAP admite que a terceira vaga da pandemia faz com que as projeções para a retoma do transporte aéreo sejam "cada vez mais incertas".

"Há precisamente um mês, quando partilhamos a factsheet de dezembro, comunicámos que, face ao aumento das restrições, prevíamos voar em fevereiro entre 19 % a 22% dos níveis voados em fevereiro de 2020. E para março estimámos uma oferta de voos entre os 25 % e os 28% face a março de 2020. Eram já revisões em baixa, que apontavam uma redução da oferta de 73 por cento em fevereiro", pode ler-se na nota interna.

Na nota, Ramiro Sequeira recorda que a decisão de suspender 93% da operação em fevereiro face ao período homólogo deveu-se à proibição e suspensão de voos entre países como Portugal e Reino Unido, Angola e Alemanha, Brasil, o significativo endurecimento das restrições na América do Norte e ao "novo quadro do estado de emergência português, agora prolongado até dia 1 de março". Reconheceu que "estas medidas tem um pesadíssimo impacto na nossa operação e, em consequência, estamos a operar este mês de fevereiro entre 25 a 45 voos diários, quando em dezembro último operamos cerca de 100 voos diários, número já muito distante dos cerca de 350 voos diários operados em janeiro de 2020", e que o cenário operacional neste mês é "muito próximo do início da pandemia, quase a fazer um ano".

"Hoje, quando olhamos para março, prevemos uma quebra na oferta em linha com a de fevereiro, considerando que várias das restrições impostas não têm data de término ou prevemos que não venham a ser aliviadas no próximo mês. Como é evidente, este cenário pode-se alterar rapidamente em virtude da evolução das restrições e imposições à mobilidade das pessoas", admite ainda.

O CEO da companhia aérea defende ainda que as projeções de retoma são cada vez mais incertas devido à indefinição da evolução da pandemia. "As previsões de longo prazo da IATA assumem um elevado grau de incerteza, muito indexado à performance da vacina, evolução da pandemia e da recuperação económica, sendo que mesmo no cenário mais otimista os níveis de 2019 não serão recuperados antes de 2023, liderado pela recuperação inicial das viagens de lazer e domésticas. No imediato, de acordo com as análises da IATA, as reservas futuras, em janeiro, observam uma quebra de 70%, quando comparadas com janeiro de 2020, adicionando muita incerteza às projeções para maio de 2021 no cenário moderado a nível mundial: uma recuperação de 61% do tráfego global, 79% do tráfego doméstico e 50% do tráfego internacional", diz.

Ramiro Sequeira termina a comunicação aos trabalhadores abordando o plano de reestruturação da TAP, que está ainda a ser analisado por Bruxelas. "Permanecemos convictos que o Plano de Reestruturação do Grupo TAP apresentado, que agora carece de definição e implementação concreta, é chave para alcançar o gradual e progressivo reequilíbrio económico-financeiro, particularmente neste contexto".

(Notícia atualizada às 16h02)