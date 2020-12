TAP: Frasquilho abdica do aumento salarial para continuar a participar nas negociações

Miguel Frasquilho © João Silva / Global Imagens

O presidente do Conselho de Administração da TAP, Miguel Frasquilho, anunciou hoje que abdicou do acréscimo salarial de que usufruiu a partir da saída de Humberto Pedrosa, porque quer continuar a fazer parte das negociações sobre o futuro da companhia.

"Porque quero estar a participar nas conversações e negociações que serão fundamentais para o futuro da TAP de forma absolutamente tranquila e sem qualquer mediatismo associado que possa prejudicar a nossa companhia de bandeira, informo que abdiquei dessas condições com efeitos à data de 28 de outubro", lê-se num comunicado enviado à comunicação, assinado por Miguel Frasquilho.

Na mesma nota, o responsável dá conta que as mesmas condições remuneratórias do seu antecessor, Humberto Pedrosa, que renunciou aos cargos de administrador que desempenhava no Grupo TAP, passaram para si, "por força das presidências e das ​​​​​​​responsabilidades acrescidas" que assumiu.

"Não houve, assim, qualquer acréscimo de custos para a TAP por força da minha assunção destas funções", garantiu Miguel Frasquilho.