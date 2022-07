TAP, Galp e ANA fecham acordo para promoção de combustível 'verde' em grande escala

jnlx150706jg3 aeroporto de lisboa pista de aterragem e gare aviao da tap joao girao

A TAP, a Galp e a ANA - Aeroportos de Portugal fecharam uma parceria estratégica para desenvolver e produzir combustil sustentável para a aviação em larga escala. Trata-se do SAF (Sustainble Aviation Fuel, na sigla em inglês) que será produzido a partir de resíduos, óleos usados reciclados e outras matérias-primas orgânicas.

A parceria entre as três empresas resultou na inauguração esta sexta-feira do primeiro voo em Portugal abastecido com SAF, um passo em linha com o enquadramento europeu em matérias de obrigatoriedade de incorporação desta componente "verde" na aviação. O voo entre Lisboa e Ponta Delgada incorporou 39% de matéria de origem renovável, com menos emissões totais quando comparado com a alternativa fóssil. De acordo com os dados cedidos pelas empresas, houve uma redução de 35% das emissões totais de Co2.

Nesta primeira fase do acordo, o SAF utilizado nos voos da TAP vai ser fornecido pela finlandesa Neste, líder na produção de combustível de aviação sustentável. Mas o objetivo da Galp é começar a produzir na sua refinaria de Sines.

"A Galp não vai ser só fornecedora, vai ser também produtora", revelou Andy Brown, presidente executivo da petrolífera na conferência de imprensa realizada esta sexta-feira.

Sem detalhar pormenores, o responsável revelou que a produção de combustíveis verdes faz parte dos planos da empresa, estando previsto o arranque da construção na refinaria de Sines de uma fábrica para produção de HVO (biodiesel produzido a partir de óleos vegetais). Este projeto deve dar os primeiros passos no início do próximo ano e deverá resultar na produção de 240 mil toneladas por ano.

Esta parceria entre a TAP, Galp e ANA visa também responder ao pacote climático de Bruxelas que prevê a utilização de SAF em 2% até 2025, 5% até 2030 e 63% até 2050.

Atualmente, a Galp fornece 40% do combustível usado pela TAP e, segundo Andy Brown, cerca de 75% é produzido em Portugal.