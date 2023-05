"TAP já apurou montante a devolver por Alexandra Reis e vai proceder à sua recuperação"

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, durante a sua audição na comissão Parlamentar de Inquérito à Tutela Política da Gestão da TAP, na Assembleia da República, em Lisboa, 18 de maio de 2023. MIGUEL A. LOPES/LUSA © LUSA

Mais de dois meses após serem conhecidas as conclusões do relatório da Inspeção-Geral de Finanças (IGF), sobre a indemnização de 500 mil euros paga a Alexandra Reis, a TAP já sabe quanto é que a antiga administradora terá de devolver à companhia aérea.

"A [devolução da indemnização] está a ser tratada. Havia algumas dúvidas processuais e de cálculo de valor. A informação que eu tenho e que a TAP já consolidou a sua interpretação, já tem apurado o montante exato [a devolver] e vai proceder a essa recuperação", informou o ministro das Infraestruturas, João Galamba, durante a audição na Comissão Parlamentar de Inquérito à tutela política da gestão da TAP (CPI).

A informação surge poucos dias depois do ministro das Finanças ter dito que "a TAP tem a obrigação" de proceder à recuperação do valor "com a maior rapidez".

"Não admito consequências, admito que a TAP proceda à notificação dos valores efetivamente devidos e que eles sejam recuperados dada a intenção da engenheira Alexandra Reis, desde a primeira hora, de fazer a devolução de todo o dinheiro que fosse entendido que deveria devolver", referiu Fernando Medina., à entrada para a reunião do Eurogrupo.

O parecer da IGF, conhecido a 06 de março, indica que Alexandra Reis "terá de devolver à TAP os valores que recebeu na sequência da cessação de funções enquanto administradora, os quais ascendem a 443 500 euros, a que acrescem, pelo menos, 6610,26 euros, correspondentes a benefícios em espécie".

Alexandra Reis tinha já garantido, no início de abril, durante a sua audição na CPI, querer devolver à TAP a parte da indemnização que recebeu na sequência da cessação de funções enquanto administradora, mas referiu que companhia aérea não tinha, até à data, respondido às suas solicitações.

"Quero devolver, como sempre disse que faria. Na manhã seguinte [ao parecer da Inspeção-Geral de Finanças (IGF)], a 7 de março, os meus novos advogados contactaram a TAP para o apuramento dos montantes líquidos a devolver. Depois de pelo menos três insistências, continuo a aguardar essa indicação", justificou Alexandra Reis, a 05 de abril, no Parlamento.