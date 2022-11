TAP já pagou todos os reembolsos a clientes nos EUA

© D.R.

A TAP afirma que os reembolsos a clientes dos Estados Unidos já foram pagos, no seguimento da multa aplicada pelas autoridades federais norte-americanas, de um milhão de euros, por viagens canceladas ou significativamente atrasadas desde o início da pandemia.

Em causa está uma multa aplicada pelo Departamento de Transportes dos EUA (DoT) a várias companhias aéreas, por atrasarem os reembolsos demasiado tempo, violando as regras de proteção ao consumidor.

A Tap Air Portugal foi condenada a pagar uma multa de um milhão de euros, relativa a reembolsos no valor de mais de 122 milhões de euros, segundo a informação divulgada pelas autoridades norte-americanas.

"Enquanto o nosso processo de reembolsos, na sua maioria manual, estava à altura da tarefa antes da pandemia, a nossa mão-de-obra reduzida em 90%, combinada com uma avalanche de pedidos de reembolso devido à covid-19, significou que não fomos capazes de lidar atempadamente com os pedidos massivos e sem precedentes, que eram frequentemente complicados com reservas e sistemas de pagamento múltiplos", começa por explicar fonte oficial da TAP, em resposta escrita à Lusa.

A companhia aérea explica também que contratou pessoal adicional, assim que foi financeiramente capaz de o fazer, e investiu na "implementação de soluções automatizadas para facilitar os reembolsos, que já foram entretanto todos pagos e contabilizados".

"Levamos as regras do DoT muito a sério e estamos totalmente empenhados em cumpri-las. Fizemos esforços de boa-fé para processar reembolsos de clientes tão prontamente quanto possível durante as circunstâncias extraordinariamente desafiantes causadas pela covid-19", sublinhou a TAP.