TAP. Lufthansa e United Airlines são hipóteses para substituir Neeleman

As transportadoras Lufthansa e United Airlines são hipóteses em cima da mesa para uma eventual venda de posição por parte de David Neeleman, acionista da TAP via consórcio Atlantic Gateway, cuja relação com o Estado português está a deteriorar-se – sobretudo, à vista dos elevados prejuízos, de 119,7 milhões de euros, acumulados no primeiro semestre deste ano.

A informação é avançada este sábado pelo semanário Expresso (acesso restrito), que escreve que “há peças do xadrez a mexerem-se para encontrar um novo parceiro para a TAP”. O jornal fala em intermediários financeiros e também no próprio David Neeleman. “A alemã Lufthansa e a norte-americana United Airlines são duas das hipóteses em cima da mesa”, diz o jornal.

A TAP é detida em 50% pelo Estado Português e a participação do consórcio formado por Neeleman e pelo empresário Humberto Pedrosa tem uma participação de 45%.

A empurrar a saída da TAP, além dos maus resultados financeiros, estão episódios de crispação com o governo português. Designadamente, a a propósito da decisão de pagamento de prémios de desempenho no valor de 1,171 milhões de euros a 180 funcionários da TAP apesar dos prejuízos registados também em 2018.

Uma mudança nos acionistas privados da TAP que envolva Lufthansa ou United não será no entanto fácil, lembra o Expresso. No primeiro caso, poderia estar em causa a transferência do hub TAP para o Brasil. No segundo, a UA teria a participação limitada a um máximo de 49,9% devido às regras sobre participações de países terceiras em companhias aéreas europeias.