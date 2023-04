TAP: Luís Montenegro pede explicações urgentes ao primeiro-ministro

O presidente do Partido Social Democrata (PSD), Luís Montenegro, fala aos jornalistas na conferência de imprensa sobre o caso da demissão da CEO da TAP, que decorreu na sede do partido, no Porto, 05 de abril de 20232. FERNANDO VELUDO/LUSA © LUSA

O presidente do PSD exigiu ao primeiro-ministro que preste esclarecimentos urgentes sobre os desenvolvimentos na comissão de inquérito à TAP, e considerou que os ministros das Finanças, Infraestruturas e Assuntos Parlamentares estão "moribundos e diminuídos politicamente".

"Os portugueses merecem e exigem com urgência uma posição pública do primeiro-ministro face a estes acontecimentos na TAP", afirmou Luís Montenegro, numa declaração na sede do PSD, no Porto.

Para, logo de seguida, questionar: "de que tem medo doutor António Costa para prestar esses esclarecimentos ao país?".

O líder do PSD vincou que António Costa tem obrigação de dar explicações ao país porque governar é assumir responsabilidade e não sacudi-las para outros.

"Doutor António Costa não se esconda atrás dos 50 assessores e especialistas de comunicação que lhe dizem para nunca falar da TAP", pediu Montenegro.