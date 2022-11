TAP coloca contas a verde mas recebe alerta vermelho dos trabalhadores

A presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener (E), tendo a seu lado o responsável financeiro da TAP Gonçalo Pires (D), durante a apresentação de resultados do 3.º trimestre, na sede da TAP em Lisboa, 2 de novembro de 2022. JOÃO RELVAS/LUSA © LUSA

Depois de meses a fio de perdas e de prejuízos históricos, a TAP conseguiu a primeira vitória desde 2019, no que aos resultados líquidos diz respeito. No último trimestre a transportadora somou lucros de 111,3 milhões de euros e receitas acima do pré-pandemia, de 1,1 mil milhões de euros. "Menos aviões mas mais cheios e a melhor preço", enumerou ontem o administrador financeiro da companhia, Gonçalo Pires, na apresentação dos resultados da TAP.



Esta foi a tríade que sustentou a estratégia da empresa, que aumentou os preços em 23% até setembro. "Estamos a trabalhar em construir o próximo ano. Estamos a recuperar mais rápido do que os nossos concorrentes. Não viajamos para a Ásia e isso é uma vantagem e possibilita-nos um crescimento mais rápido", sublinhou a presidente executiva, Christine Ourmières-Widener.



Se, por um lado, há motivos para festejar, por outro as nuvens no horizonte vêm refrear os ânimos. Nos próximos meses seguem-se as negociações entre a TAP e os trabalhadores para fechar novos Acordos de Empresa (AE) e as primeiras reuniões, que arrancaram em setembro, já estão a dar dores de cabeça à gestora francesa.



As críticas dos vários sindicatos às primeiras propostas apresentadas pela TAP somam-se e em cima da mesa está já uma ameaça de greve por parte dos tripulantes, que estarão hoje reunidos numa assembleia-geral para debater e votar uma possível paralisação. Os representantes dos tripulantes acusam a administração da companhia de bandeira de ter apresentando uma proposta "indigna e inqualificável". Já a TAP sublinha que o diálogo é "a chave" e diz não compreender esta reação a um documento que ainda não começou a ser discutido, alertando que uma eventual paralisação prejudicaria a operação da transportadora.



"Uma greve seria um desastre porque iria pôr em causa todo o bom trabalho que foi feito pelos trabalhadores e pela empresa. Uma greve nunca é boa para nenhuma empresa", disse a CEO.



A administradora mostra-se disponível para negociar com os trabalhadores mas admitiu que há um plano para cumprir e que os cortes salariais são para continuar "Seria mais fácil para esta administração dizer: "não há mais cortes". Mas temos um plano e um compromisso e temos os acordos temporários de emergência", enumerou

O tema é ainda mais sensível para a empresa quando está também em cima da mesa a possibilidade de se registarem centenas de cancelamentos no Natal.



O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) acusou ,esta semana, a TAP de estar a planear cancelar 400 voos até dezembro e aponta o dedo à empresa por ter despedido trabalhadores. Christine Ourmières-Widener não descartou a possibilidade de a TAP ter de avançar com cancelamentos mas não confirmou as quatro centenas avançadas pelo SPAC. A gestora justificou que os pedidos por assistência à família dispararam este ano, para o período do Natal, sobretudo entre os tripulantes.



Prejuízos e combustível são desafios

Além do braço de ferro com os trabalhadores, há mais pedras no sapato da gestão da TAP. Apesar de as contas do trimestre serem positivas, o acumulado do ano até setembro continua em terreno negativo, com 91 milhões de euros de prejuízos (uma melhoria face aos menos 627,6 milhões de euros no mesmo período de 2021) e há objetivos a atingir até dezembro.



Segundo as regras inscritas no plano de reestruturação aprovado pela Comissão Europeia, que deu luz verde à injeção do Estado de 3,2 mil milhões de euros nos cofres da companhia, a TAP tem de cumprir determinados parâmetros financeiros e um deles estipula que a transportadora não pode somar prejuízos superiores a 54 milhões de euros no fecho de contas do ano. Mas a administração está confiante e acredita estar no caminho certo.



"Com estes resultados demonstramos que estamos não só no caminho certo como estamos acima dos objetivos do plano de reestruturação. Sentimo-nos confiantes de que vamos fazer melhor do que esse número", assegurou Gonçalo Pires. A fatura com o combustível é outra das ameaças à recuperação. No último trimestre os gastos da TAP com combustível mais do que triplicaram, aumentando 269,9 milhões para 371,9 milhões de euros. Contas feitas, os gastos com combustível pesam 34% nas contas dos custos da empresa.



TAP confirma que não vai devolver injeções do Estado

A TAP não irá devolver os 3,2 mil milhões de euros de ajudas ao Estado porque, segundo Gonçalo Pires, o plano não o prevê por se tratar de compensações através de aumento de capital e não de um empréstimo.



"A primeira injeção de liquidez que foi feita na TAP foi sob a forma de empréstimo, de 1200 milhões de euros, convertível em capital quando o plano de reestruturação fosse aprovado. Quando isso aconteceu, o empréstimo converteu-se em capital porque todas as injeções de liquidez no plano são de capital. Ou seja, foi primeiro colocado em empréstimo e convertido em capital no final do ano passado, quando o plano foi aprovado", justificou."O Estado recupera o dinheiro se um dia vender a empresa e aí poderá ou não recuperá-lo",explicou.



O responsável confirmou ainda que a última ajuda do Estado irá chegar até dezembro, num cheque de 990 milhões de euros, conforme previsto no plano e definido no Orçamento do Estado de 2022.