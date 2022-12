TAP não está obrigada a comunicar valores de indemnização à CMVM

CMVM © JOSƒ PEDRO MONTEIRO

A TAP não tem de informar a Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM) sobre os montantes de indemnizações a pagar a gestores que renunciaram do cargo, como o caso de Alexandra Reis, que recebeu meio milhão de euros para sair da empresa antecipadamente a 28 de fevereiros deste ano, segundo uma resposta regulador enviada ao Dinheiro Vivo.

Entretanto o ministro das Finanças, Fernando Medina, já pediu a Alexandra Reis que se demitisse do cargo de secretária de Estado do Tesouro, na sequência dos esclarecimentos da TAP dando conta do pagamento de uma compensação de 500 mil euros à ex-gestora quando esta tinha solicitado uma indemnização de 1,47 milhões de euros, quase o triplo do acordado.

Segundo a CMVM, a TAP, "por ser apenas emitente de obrigações cotadas e não de ações, apenas tem o dever de divulgar as alterações que ocorram na composição dos seus órgãos sociais, com rigor e de forma tempestiva".

O regulador explica que, "sendo aplicáveis a estes emitentes determinados deveres de informação sobre as suas práticas de governo societário, não lhes é exigível, porém, o mesmo nível de informação associado à qualidade de emitente de ações cotadas".

Em particular, sublinha a CMVM, "a lei não impõe a apresentação de uma política de remunerações ou um relatório sobre a sua aplicação, nem exige que os relatórios de governo societário, a divulgar anualmente, incluam informação sobre todas as matérias legalmente aplicáveis aos emitentes de ações".

"Como tal, informação sobre os acordos referentes ao pagamento de indemnizações no contexto da cessação de funções de membros dos órgãos sociais constitui, nesse sentido, exigência típica do relatório de governo societário que, no entanto, não é aplicável a emitentes de obrigações", como é o caso da TAP revela a CMVM no mesmo comunicado.

No entanto, a CMVM afirma que irá acompanhar e supervisionar a informação divulgada pela TAP e "a todos os emitentes sujeitos à sua supervisão, tendo em atenção os requisitos de qualidade de informação prestada aos investidores e de coerência desta última com os factos relevantes que venham ao seu conhecimento".

Os Ministérios das Finanças e das Infraestruturas já deram nota que vão remeter de "imediato os esclarecimentos prestados pelo conselho de administração da TAP à Inspeção-Geral de Finanças e à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários para avaliação de todos os factos que tenham relevância no âmbito das suas esferas de atuação".

O governo solicitou à TAP uma justificação sobre o enquadramento legal da compensação de meio milhão de euros atribuído a Alexandra Reis. Na resposta, a companhia aérea confirma o pagamento e revela que a cessação de funções enquanto trabalhadora e administradora foi solicitada pela própria transportadora, tendo as duas partes chegado a um acordo.