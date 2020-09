TAP não renova contrato a mais de 300 trabalhadores

A TAP não está a renovar os contratos a prazo desde que começou a pandemia e nos próximos meses não deverá renovar contrato a mais de 300 trabalhadores, noticiou o Jornal Económico. No final de setembro a companhia aérea terá menos 600 trabalhadores do que no ano passado.

A redução de 900 postos de trabalho poderá ser superior devido ao plano de reestruturação que deverá ser apresentado em Bruxelas. O mesmo poderá exigir redução de rotas e frotas, levando à redução do número de trabalhadores da companhia aérea que emprega cerca de 10 mil pessoas, segundo fonte próxima do processo ouvida pelo Jornal Económico.

Em agosto foi conhecido que o Boston Consulting Group (BCG) tinha sido a consultora escolhida para assessorar o plano de reestruturação da empresa que tem de ser apresentado a Bruxelas, depois de a 17 de julho ter sido aprovado pelo Governo um empréstimo de até 1.200 milhões de euros à TAP, em conformidade com a decisão da Comissão Europeia, tendo o Estado assumido a maioria do capital da empresa.

Sobre esse possível plano a Comissão de Trabalhadores (CT) da TAP espera que a reestruturação, assessorada pelo Boston Consulting Group (BCG), aposte no desenvolvimento do negócio e não numa “TAPzinha ‘lowcost’”, como preconizava o projeto RISE, em 2016, da mesma consultora.