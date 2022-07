TAP. Negócio de manutenção no Brasil acabou após perdas de quase 600 milhões

© Gerardo Santos / Global Imagens

O negócio de manutenção e engenharia da TAP no Brasil (TAP M&E Brasil) voltou a registar prejuízos em 2021, desta vez na ordem dos 84,3 milhões de euros, segundo o relatório de contas do grupo, dá conta o jornal Público esta terça-feira.

A par das perdas registadas com o negócio de manutenção no Brasil, a TAP SGPS registou um resultado negativo de 11,8 milhões de euros na Portugália, cabendo à Groundforce um prejuízo de 7,8 milhões de euros, enquanto a TAPGER, que controla 51% da unidade de cuidados de saúde da transportadora (Cateringpor), teve um resultado positivo de 300 mil euros. Em 2021, a TAP S.A teve um prejuízo de 1.599,1 milhões de euros, devido aos efeitos negativos do fecho da manutenção no Brasil, identificando-se uma imparidade de 884,7 milhões de euros da holding relacionada com a TAP M&E Brasil, de acordo com o mesmo jornal.

Ora, citando dados do livro "TAP - que futuro?", da autoria de Sérgio Palma Brito, e relatórios da companhia, o matutino indica que as perdas acumuladas com o negócio de manutenção no Brasil chegam aos 593 milhões, desde 2008 - o primeiro ano em que a TAP passou a deter a totalidade da ex-VEM. Fonte oficial da companhia aérea assegura que esse negócio, que contava com 385 trabalhadores, foi encerrado definitivamente em maio. A decisão de fechar a unidade de manutenção no país foi comunicada em janeiro, no âmbito do plano de reestruturação da companhia aprovado por Bruxelas.