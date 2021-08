TAP: No fim do prazo para Governo responder, Bruxelas diz que investigação está "em curso"

No fim do prazo para Governo responder, Bruxelas diz que investigação ao plano de reestruturação da TAP está "em curso" (Imagem de arquivo) © Steven Governo/Global Imagens

A investigação da Comissão Europeia sobre o plano de reestruturação da TAP, aberta há um mês, está "em curso" e sem um calendário previsto de conclusão, informou esta quinta-feira fonte da instituição, quando termina o prazo para Portugal responder às questões levantadas por Bruxelas.

"A 16 de julho de 2021, a Comissão deu início a uma investigação aprofundada para avaliar melhor a conformidade do plano de reestruturação proposto apresentado por Portugal para a TAP e do auxílio em causa com os requisitos das orientações relativas aos apoios de emergência e à reestruturação e a investigação está em curso", indica fonte oficial da área da Concorrência no executivo comunitário em resposta escrita enviada à agência Lusa.

"Não podemos condicionar o seu calendário ou resultado", acrescenta a mesma fonte.

No dia em que termina o prazo para Portugal responder às perguntas enviadas pela Comissão Europeia sobre o plano de reestruturação da TAP, no âmbito da abertura da investigação aprofundada, a fonte oficial da instituição adianta à Lusa que Bruxelas "está em contacto com as autoridades portuguesas no contexto da sua investigação".

"Não podemos comentar o conteúdo de tais contactos", conclui a fonte, escusando-se a precisar se Portugal já respondeu.

Também questionado pela Lusa, o Governo português escusou-se a indicar se já enviou a Bruxelas os esclarecimentos sobre o processo de reestruturação da TAP.

"Não vamos dizer nada sobre isto", disse a tutela das Finanças em resposta escrita enviada à Lusa.

Na passada sexta-feira, em resposta à Lusa, o Ministério das Finanças adiantou que "as questões constantes da carta da Comissão serão integralmente comentadas pelo Governo português em carta, elaborada no âmbito de trabalhos em curso com a TAP, e a enviar à Comissão Europeia até à data limite de 19 de agosto".

A tutela de João Leão esclareceu que "a decisão foi anunciada a 16 de julho, mas a mesma foi oficialmente recebida [...] no dia 19 de julho, pelo que os prazos foram contados a partir desta data".

No dia 16 de julho, Bruxelas anunciou então uma investigação ao auxílio estatal de 3.200 milhões de euros para a reestruturação da TAP.

Numa carta enviada nesse dia a Portugal, a vice-presidente executiva da Comissão Europeia com a pasta da Concorrência, Margrethe Vestager, reconheceu a importância de o Estado salvar a TAP, embora se tenha mostrado receosa quanto à violação das regras de concorrência com o auxílio de 3.200 milhões de euros à reestruturação, que duvida que garanta de vez a viabilidade da companhia.

Uma das grandes inquietações de Bruxelas é a possível violação das regras de concorrência no mercado único, até porque, recordou Margrethe Vestager na carta, "o setor do transporte aéreo de passageiros e dos serviços de carga em que o beneficiário está ativo está aberto à concorrência e ao comércio entre os Estados-membros" e "outras companhias aéreas licenciadas na União Europeia prestam serviços de transporte aéreo ligando os aeroportos portugueses, em particular Lisboa, a outras cidades da União".

Notando que os apoios à TAP "são suscetíveis de afetar o comércio entre os Estados-membros", o executivo comunitário adiantou na altura que o financiamento público da companhia poderá melhorar a posição da mesma "em relação a empresas concorrentes reais ou potenciais, que não têm acesso ao apoio semelhante do Estado português ou que têm de financiar operações em condições de mercado".

Em 2020, a TAP voltou ao controlo do Estado português, que passou a deter 72,5% do seu capital, depois de a companhia ter sido severamente afetada pela pandemia de covid-19.