TAP nomeia Mário Cruz para a comissão executiva

Mário Cruz, chief commercial & revenue officer da TAP © DR

O chief commercial & revenue officer da TAP, Mário Cruz é o novo membro da comissão executiva da empresa, informou esta quinta-feira, 27, a companhia aérea num comunicado publicado na sua página oficial.

"O Conselho de Administração da TAP deliberou eleger o Senhor Eng.º José Mário Cruz Henriquez como membro da Comissão Executiva da TAP, para o período remanescente do mandato em curso (quadriénio 2021/2024), com efeitos a contar da presente data", lê-se na nota.

O responsável de vendas, que ingressou na TAP em novembro de 2021, substitui, desta forma, Silvia Mosquera que apresentou a demissão em março.

Mário Cruz, natural do Chile, soma uma carreira de 24 anos na aviação, tendo a maioria do seu percurso profissional sido realizado em companhias aéreas da América Central e América do Sul. Em 2021 o engenheiro trocou a colombiana Avianca pela TAP.

A comissão executiva da TAP fica agora composta por seis membros: Luis Manuel da Silva Rodrigues (Presidente da Comissão Executiva), Gonçalo Neves da Costa Monteiro Pires (Vogal da Comissão Executiva), Sofia Norton dos Reis Lufinha de Mello Franco (Vogal da Comissão Executiva), Mário Rogério Carvalho Chaves (Vogal da Comissão Executiva), Maria João Santos Gomes Cardoso (Vogal da Comissão Executiva) e José Mario Cruz Henriquez (Vogal da Comissão Executiva.