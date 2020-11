TAP. Nova louça da Vista Alegre deixa tripulantes perplexos

imagem_central_DV_TAP_PONTE_AEREA

A TAP decidiu estrear, no início de novembro, louça nova, porcelana da Vista Alegre, na classe executiva nos voos de longo curso, avança o Expresso. Ao utilizar estas loiças os tripulantes de cabine ficam obrigados a terem um serviço mais próximo dos clientes.

A decisão, comunicada aos trabalhadores no fim de semana, provocou uma reação dos representantes da tripulação de cabine, o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC). "Parece que foi encontrada a solução para a reestruturação da empresa: a nova louça da classe executiva pesa menos 15%, o que potencia poupanças de milhões e menos emissões de CO2 (com tantos aviões no chão temos emitido certamente muito menos)", ironiza o sindicato comentando a decisão da direção comercial, segundo o jornal. "Queríamos era saber quanto custou ou custará a nova louça?", questiona ainda.

A TAP explicou por sua vez, de acordo com a mesma fonte, que esta decisão prende-se com questões económicas: "a substituição de loiça a bordo, é um processo corrente, correto, adequado, economicamente equilibrado e vantajoso e que se salda num serviço melhor aos nossos clientes". A companhia aérea nota ainda que "a loiça de bordo tem enorme rotação e, por degradação ou por se partir, está em constante produção e substituição, pelo que a adoção de nova loiça não significa novos custos". Ou seja, a loiça precisa de ser substituída regularmente.

O SNPVAC, que reuniu-se com a DGS, disse ao jornal que a autoridade de saúde indicou que a adoção de uma redução do serviço era mitigadora das possibilidades de contágio. "De que serve resguardar os tripulantes no embarque se depois durante o serviço o contacto não é reduzido ao mínimo essencial?", questiona o sindicato.

TAP. Reestruturação à vista

A TAP recebeu uma Ajuda de Estado no valor de 1.200 milhões de euros. As condições exigidas por Bruxelas não foram as mesmas que aplicadas a transportadoras como a Lufthansa. Em causa estava a situação financeira das companhias aéreas a 31 de dezembro de 2019.

A companhia aérea portuguesa, que atualmente tem o Estado como o principal acionista e a quem cabe a gestão da companhia, tem de fazer chegar a Bruxelas até 10 de dezembro um plano de reestruturação. E, apesar de ainda não serem conhecidos detalhes, o número de funcionários, rotas e aviões vai diminuir.

O plano de tesouraria da TAP para este ano indica que a empresa tem necessitado de 100 milhões de euros, em média, por mês, para fazer face às necessidades de liquidez, de acordo com o Observador. Através do mesmo é ainda possível perceber que, o ritmo das necessidades de financiamento da TAP vai esgotar praticamente na totalidade o empréstimo (Ajuda de Estado) concedida pelo governo.

O Orçamento de Estado, aprovado na generalidade, admite já que a Ajuda de Estado de 1.200 milhões de euros, deverá ser utilizar na totalidade em 2020, e por isso para 2021 "à cautela" prevê a concessão de garantias de 500 milhões de euros para ajudar à liquidez da empresa.

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, esteve no Parlamento no passado dia 15 de outubro, e admitiu que já saíram do grupo TAP 1200 trabalhadores. Mais 400 pessoas devem deixar o grupo (TAP, TAPGER Sociedade de Gestão e Serviços, S.A., Portugália, Aeropar Participações - 99,83% -, TAP Manutenção e Engenharia Brasil, S.A. - 78,72% - e GroundForce -43,9% ) até ao final do ano. "No total do grupo, neste momento, saíram 1200 e prevê-se que saiam 1600 até ao final do ano. Mas estamos a falar no grupo", disse Pedro Nuno Santos, na Comissão de Economia, no parlamento.

Entretanto, o sindicato que representa os tripulantes defende que os trabalhadores da TAP não estão a ser ouvidas no âmbito do processo de reestruturação. Para responder a isto, decidiu criar uma equipa de trabalho multidisciplinar.