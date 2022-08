TAP: Número de passageiros transportados entre Brasil e Europa dispara 500%

© Gerardo Santos / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 05 Agosto, 2022 • 16:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A TAP transportou, no primeiro semestre deste ano, 640.017 passageiros entre o Brasil e a Europa, um crescimento de 526% em relação ao mesmo período de 2021, adiantou a companhia, em comunicado.

"No primeiro semestre deste ano, a TAP Air Portugal transportou 640.017 passageiros, o que representa um aumento de 526% em relação ao mesmo período em 2021, representando 28% dos passageiros transportados entre o Brasil e a Europa", destacou no mesmo comunicado.

De acordo com a TAP, "com 3.129 voos no primeiro semestre deste ano, é a primeira companhia aérea para a Europa e a terceira maior companhia aérea internacional em número de descolagens, o que representa um aumento de 130% em comparação com o mesmo período em 2021", indicou a transportadora aérea.

A companhia garantiu que no Brasil "já está a 86% da capacidade, em comparação com o período anterior à pandemia. Com uma rede de mais de 90 destinos em todo o mundo, o reforço do número de frequências é um forte sinal de recuperação", sublinhou.

"O Brasil continua a ser um dos mercados prioritários para a TAP Air Portugal", referiu a transportadora, indicando que, "até ao final do ano", continuará "a investir no seu compromisso de servir os passageiros brasileiros, um diferencial que a mantém como a principal companhia aérea internacional que liga o país à Europa".

"Atualmente, a TAP Air Portugal tem voos diretos de São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife e Salvador, bem como ligações do Porto a São Paulo e Rio de Janeiro", recordou.

Assim, "existem 11 cidades no Brasil (13 rotas) que a TAP liga diretamente à Europa", sendo que "para o verão europeu, a TAP irá operar 76 voos por semana entre o Brasil e Portugal, o maior número de voos entre as companhias aéreas estrangeiras que operam no Brasil", garantiu.