TAP: Número de voos realizados em outubro cai 67%. Foram menos de 4000 voos

A aviação civil continua a sentir os efeitos da pandemia de covid-19. Em outubro, a TAP, de acordo com os dados a que o Dinheiro Vivo teve acesso, realizou 3926 voos em outubro, o que representa uma queda de 67% face ao mesmo mês de 2019. No arranque do último trimestre de 2019, a companhia aérea tinha realizado 11.968 voos, o que significa que em outubro deste ano foram menos 8042 voos.

A capacidade (ASK - Available Seat Kilometer) sofreu uma queda de 69%. A transportadora aérea liderada por Ramiro Sequeira, citando os dados da IATA, admite que a "a recuperação vai ser lenta e muito determinada pelo nível de confiança".

O cenário base da IATA, em outubro, para a aviação civil indica que neste ano de 2020 o setor cai significativamente, começando a recuperar a partir do próximo ano, devendo conseguir obter cerca de metade da percentagem de passageiros que registaram no ano passado. Só em 2024 é que esta percentagem deverá ultrapassar os níveis de 2019. Contudo, o cenário mais pessimista, elaborado no mês passado, sugere que no próximo ano haja alguma recuperação do mercado, mas a ficar na casa dos 35% face a 2019. Em 2025, a indústria de aviação terá recuperado 78% do volume de passageiros de 2019, segundo este cenário mais gravoso.

Os dados da TAP permitem perceber que, em termos homólogos, desde abril que as quebras são elevadas. Olhando apenas para o ano de 2020, percebe-se que nos dois primeiros meses, o número de voos realizados foi superior aos 2019.A partir de março, sucedem-se os cancelamentos devido à pandemia de covid-19 , tendo a empresa realizado alguns voos durante abril e maio, nomeadamente para ir buscar equipamentos médicos, repatriamentos de portugueses e ligações aos Açores e Madeira. Em junho, altura em que o país começou a desconfiar, a transportadora realizou 235 voos, tendo dado um salto em julho: 2076. Agosto foi também um mês com uma subida nas ligações realizadas: 3984. Setembro e outubro, contudo, denotam já uma ligeira quebra, possivelmente um efeito do aumento das restrições à escala europeia devido à subida dos contágios um pouco por todo o continente.

Nestes números é também refletido a diminuição significativa de ligações transatlânticas. Nos últimos anos, e tal como o turismo nacional, a TAP estava a aumentar o transporte de passageiros quer do Brasil quer dos Estados Unidos.

"A evolução da redução do número de voos ao longo deste ano, com vista a ajustar a capacidade e a operação à diminuição da procura e ao aumento das restrições de mobilidade, exprime bem o esforço da TAP para minimizar o impacto da pandemia na nossa atividade. Ainda assim, a taxa de ocupação média global da TAP, quando ponderada com o volume de voos realizados em cada mês, entre maio e agosto, é de 60%, vinte pontos percentuais abaixo da taxa média global de 2019, apesar da drástica redução na capacidade realizada", pode ler-se no operational factsheet, a que o Dinheiro Vivo teve acesso.

A TAP diz ainda que "no curto prazo, a projeção da IATA no que respeita à procura global para fevereiro de 2021 prevê recuperação de 34% do tráfego global, 58% do tráfego doméstico e 25% do tráfego internacional. É neste contexto que a TAP prevê operar, neste período, 30% a 40% da sua capacidade face a igual período do ano passado".

Reestruturação a caminho

A TAP, tal como outras companhias aéreas europeias, recebeu uma Ajuda de Estado para fazer face à forte quebra de receitas que sofreu devido à pandemia. O plano de reestruturação da companhia aérea tem de ser submetido e aprovado pelo Comissão Europeia e implementado pela empresa, na sequência da Ajuda de Estado de 1.200 milhões de euros.

O documento tem de ser entregue em Bruxelas até 10 de dezembro, embora o governo tenha admitido fazê-lo antes. No início de novembro, o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, esteve no Parlamento, no âmbito do debate na especialidade do Orçamento para 2021, e explicou que "quando for conhecido o plano de reestruturação vai estar a previsão de quando atingimos o breakeven e quando podemos começar a devolver ao Estado" a ajuda de 1.200 milhões de euros.

Questionado sobre a TAP estava ainda a receber novos aviões, o governante, numa primeira fase indicou que não e que estava a ser negociada "a devolução de alguns aviões". No entanto, numa outra resposta aos deputados do PSD, Pedro Nuno Santos corrigiu esta indicação dizendo que a companhia aérea recebeu há uns meses uma aeronave, mas que já estava paga. A dimensão e composição da frota vai ser conhecida em maior detalhe aquando da divulgação do plano de reestruturação, que "conheceremos em breve".