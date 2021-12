TAP oferece flexibilidade de alteração de reservas sem taxas (Imagem de arquivo) (Leonel de Castro/Global Imagens) © Leonel de Castro/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 03 Dezembro, 2021 • 14:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A TAP Air Portugal anunciou esta sexta-feira "total flexibilidade de alteração de reservas" em todas as tarifas, incluindo 'Discount', nas viagens reservadas até 28 de fevereiro de 2022, para "enfrentar a necessidade de alteração de planos".

Em comunicado, a companhia aérea avança que "os passageiros podem mudar a data, destino ou deixar o bilhete em aberto", sendo a taxa de alteração gratuita (só as diferenças tarifárias serão aplicadas, se existirem), e não havendo limite de alterações.

Segundo explica, "os bilhetes têm de cumprir as regras mencionadas e têm de ser reemitidos até 28 de fevereiro de 2022", sendo que "a reserva do voo tem também de ser cancelada antes da data do voo original" e "a flexibilidade não será válida nos casos em que já tenha havido falta de comparência ao voo". Para bilhetes emitidos até dia 30 de novembro, mas com viagens entre 28 de novembro e 15 de janeiro de 2022, a flexibilidade de reserva é também válida, acrescenta.

"A flexibilidade de alteração de reservas é então válida para todas as tarifas TAP (incluindo 'Discount'), as novas datas de viagem terão que cumprir a data de validade do bilhete e é válida apenas para Tarifas TAP, é ainda válida para bilhetes emitidos no âmbito do programa TAP Corporate e TAP Miles&Go. As alterações realizadas em outros canais que não o 'site' e 'app' oficiais da TAP poderão ter taxas ou custos associados", remata a TAP.