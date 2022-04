TAP: Orçamento do Estado confirma injeção de 990 milhões de euros em 2022

Christine Ourmieres-Widener, CEO da TAP © Patrícia de Melo MOREIRA/AFP

Os planos para a injeção de quase mil milhões de euros nos cofres da TAP em 2022 mantêm-se. A medida, já conhecida, não sofreu qualquer alteração na proposta inscrita no Orçamento do Estado para 2022, entregue esta quarta-feira, 13, pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, ao ao presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.

"Em 2022, no âmbito do plano de reestruturação da TAP conforme aprovado pela Comissão Europeia, encontra-se previsto um apoio financeiro, por parte do Estado Português, de até 990 milhões de euros", lê-se no documento.

De acordo com o governo, este será o último ano em que a transportadora recebe apoio financeiro no âmbito do plano de reestruturação de que está a ser alvo, aprovado pela Comissão Europeia em dezembro de 2021, numa fatura total que custará ao Estado 3,2 mil milhões de euros.

Bruxelas previu que a intervenção à companhia aérea de bandeira fosse concretizada em duas modalidades: ao nível da reestruturação - com um cheque aprovado de 2,55 mil milhões de euros - e no quadro de compensações por danos covid.

A empresa liderada por Christine Ourmières-Widener recebeu um empréstimo, convertido em capital, de 1,2 milhões de euros em 2020 e 998 milhões de euros no ano passado. Destes, uma fatia de 462 milhões de euros dizem respeito a compensações por danos covid e 536 milhões de euros foram recebidos através de um aumento de capital.

TAP "está no caminho certo para servir a economia portuguesa"

Tanto o governo como a TAP já garantiram que o cheque passado à companhia aérea é suficiente e que não será necessária uma nova injeção de dinheiro. Pedro Nuno Santos assegurou ontem que o plano de reestruturação da TAP está a ser cumprido que a transportadora está "no caminho certo para se tornar "viável" e servir a economia nacional.

" [A TAP] está a cumprir melhor do que estava previsto no plano de restruturação e isso é um sinal de que o plano está a ser cumprido e estamos no caminho certo para que a empresa possa ser uma empresa viável e possa continuar a servir a economia nacional", atestou aos jornalistas o ministro das Infraestruturas e da Habitação à margem da cerimónia de assinatura de acordos e o município do Porto e o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU).

Os prejuízos históricos da TAP de 1599,1 milhões de euros, conhecidos esta semana, não preocupam o ministro que defende que os resultados "são melhores do que o previsto" e assegurou que a TAP "passará a ser um ativo importante que contribui para a economia nacional".

Já a CEO da TAP garantiu que "não há margem para falhar no plano". "Estamos a cumprir o plano. E depois desse montante não poderemos receber dinheiro nos próximos 10 anos. Por isso, é melhor termos a certeza de que é suficiente, porque depois disso está feito", disse em entrevista ao Jornal de Negócios, na terça-feira, 12.

A transportadora aérea nacional registou, no ano passado, o pior resultado de sempre. As contas da companhia deram nota de um prejuízo de 1599,1 milhões de euros, ou seja, um tombo superior em 368,9 milhões face 2020 e dez vezes superior aos 106 milhões de euros negativos registados no pré-pandemia, em 2019.

A TAP prevê atingir nos próximos meses de verão uma operação de 90% face a 2019.