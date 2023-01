TAP paga mais a diretores enquanto empresa pública do que quando era privada

Christine Ourmieres-Widener, CEO da TAP © Patrícia de Melo MOREIRA/AFP

A ordem era cortar 25% da massa salarial, mas há novos diretores e quadros de topo de TAP a ganhar mais do que os que foram demitidos na altura do plano de reestruturação da companhia aérea nacional. Segundo o Expresso (acesso pago), há salários de 14500 euros brutos, mais dois mil euros do que na administração anterior.

Aquando do plano reestruturação, a empresa decidiu convidar a sair a maioria dos seus quadros, generosamente indemnizados.

Quando a nova responsável, Christine Ourmières-Widener chegou à empresa, tratou de se rodear de pessoas da sua confiança, na maioria estrangeiros que ganham mais que aqueles que tinham saído da TAP. O que, de acordo com o Expresso, terá causado mal-estar na companhia.

Aquele jornal relembra que estes salários mais altos estão a ser pagos numa altura em que a TAP é pública e que enquanto sob a alçada de David Neelman, os diretores recebiam entre os 10 e os 12 mil euros brutos.

Agora, o Expresso revela que teve acesso a dados que revelam existir diretores a auferir salários na ordem dos 14500 euros brutos, como é o caso da diretora sénior dos serviços aeroportuários, Alexandra Groudin. O diretor sénior para a área estratégica e de parcerias, Henry Charles, ganha 13 mil euros e Frederic Babou, o diretor sénior para a área dos clientes, 11 mil.

Nove mil euros recebe Karolina Machura, a nova diretora sénior que tem o departamento dos tripulantes de cabina.

O Expresso questionou a TAP sobre esta questão dos salários, que recusou qualquer comentário.

Para além desta situação a empresa tem atualmente 63 diretores (11 estrangeiros), contra os 39 que ali trabalhavam antes da privatização, em 2015.