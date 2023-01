TAP paga mais de 35 mil euros por mês a diretores para compensar não renovação da frota automóvel

Christine Ourmieres-Widener, CEO da TAP © Patrícia de Melo MOREIRA/AFP

Os diretores e administradores da TAP estão a receber, mensalmente, um cheque de 450 euros para realizarem viagens na plataforma Uber. O cheque passado pela companhia aérea visa compensar a não renovação da frota automóvel da transportadora, noticia o Correio da Manhã.

No total, deverão estar abrangidos pela medida 79 administradores, o que totaliza um custo para a empresa de 35550 euros mensalmente.

"Tal como já foi publicamente anunciado, a TAP está a rever a sua política interna de mobilidade, pelo que essa [cheque de 450 euros] é uma solução transitória", justifica a transportadora ao jornal.

Recorde-se que em outubro a TAP encomendou 50 viaturas da marca BMW que visavam substituir a atual frota Peugeot, que é maioritariamente de 2017 e atinge o máximo de prorrogações possíveis em contrato em 2023. Na altura, a empresa pública justificou a decisão com uma poupança anual de 630 mil euros.

"A Comissão Executiva quer esclarecer que a TAP dispõe de uma frota automóvel corporativa para a administração e diretores, em regime de renting operacional. Com a opção que fizemos, estamos a poupar anualmente até 630 mil euros, se tivéssemos mantido os carros que temos hoje", alegou a TAP.

Segundo a empresa, esta opção representaria uma poupança "superior a 20% do valor mensal da renda e tributação, relativamente a novos contratos de renting para viaturas com características semelhantes às atuais (gasóleo), estando em linha com o plano de reestruturação uma vez que representa o menor custo possível em sede de concurso no mercado", apresentando "também melhores prazos previstos para entrega das viaturas".

Contudo, a empresa liderada por Christine Ourmières-Widener acabou por recuar na decisão, depois da polémica que o caso espoletou. ""A Comissão Executiva da TAP compreende o sentimento geral dos portugueses e, apesar da decisão que tomou quanto à frota automóvel ser a menos onerosa para a companhia nas atuais condições de mercado, a TAP procurará manter a atual frota durante um período máximo de um ano, enquanto reavalia a política de mobilidade da empresa", anunciou a companhia.