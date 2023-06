TAP pagou 1,6 milhões a Fernando Pinto para assegurar "transição de gestão sem disrupções"

Fernando Pinto, ex-CEO da TAP

Fernando Pinto deixou a presidência-executiva da TAP, no início de 2018, depois de mais de 17 anos na companhia. Mas durante dos dois anos seguintes prestou consultoria à transportadora aérea, de forma exclusiva, que desembolsou 1,6 milhões de euros pelos serviços do ex-CEO.

O acordo foi celebrado para assegurar "uma transição da gestão" de forma "estruturada e sem disrupções", justifica Fernando Pinto nas respostas escritas enviadas à Comissão Parlamentar de Inquérito à Tutela Política da Gestão da TAP (CPI).

"Devo dizer que foi uma solução semelhante às que sei que existem em outras empresas internacionais, relativamente a administradores com uma importância relevante e ligação longa às mesmas, no sentido de se assegurar que a transição se faz de uma forma estruturada e sem disrupções. E de se assegurar que o gestor não vai prestar serviços para empresas concorrentes", justifica.

"Os acionistas pretenderam continuar a contar com o meu contributo profissional, que no apoio à nova gestão privada (sem qualquer experiência na TAP), quer em questões estratégicas fundamentais para a empresa", adianta.



Fernando Pinto refere que esta foi uma alternativa a um cargo de administração que não aceitou e enumera os detalhes do acordo: um contrato de prestação de serviços de dois anos, com a mesma remuneração que auferia como CEO mas paga a 12 meses e não a 14 meses, em exclusividade e com obrigação de não concorrência.

O ex-CEO revela que o seu sucessor Antonoaldo Neves recorreu "várias vezes" ao seu "apoio e conselhos" em "questões estratégicas para a empresa". São exemplos as relações "com os poderosos sindicatos" da TAP, com o governo e outras empresas do setor da aviação. A consultoria estendeu-se ainda a representantes dos diferentes acionistas e ao Comité de Estratégia.