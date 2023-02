TAP perdeu 444 milhões de euros com negócio dos Airbus

tap aeroporto de lisboa avioes aviao tap aeroporto © PAULO SPRANGER

O negócio da compra de 53 novos aviões à Airbus e da desistência da compra de 12 aeronaves A350, feito por David Neeleman, lesou a TAP em 444 milhões de euros, avança o Eco.

De acordo com uma análise da Airborne Capital citada pelo jornal online a TAP estará a pagar cerca de 254 milhões de dólares (236 milhões de euros) acima do valor de mercado no leasing dos novos aviões. A TAP está a pagar um prémio entre 20% a 28% acima do cobrado a outras companhias aéreas, quando comparado com os preços mais baixos, e entre 3% a 13% quando comparado com os preços mais altos. A Airborne Capital comparou os valores cobrados à TAP com os de outras dez encomendas do mesmo tipo de aviões.

O Ministério Público abriu, esta semana, um inquérito ao caso da compra de aviões da TAP pelas anteriores administrações da companhia aérea. Em meados de outubro passado, o então ministro das Infraestruturas revelou que a administração da TAP pediu uma auditoria por suspeitar estar a pagar mais pelos aviões do que os concorrentes e que o governo encaminhou as conclusões para o Ministério Público.

"A administração [da TAP], a determinada altura, suspeitou que nós estaríamos a pagar pelos aviões que estamos a pagar, mais do que os concorrentes pagavam. [...] A administração pediu a auditoria, essa auditoria foi concluída, entregue ao Governo e nós, perante dúvidas perante as conclusões daquela auditoria, encaminhámos a auditoria para o Ministério Público", anunciou na altura Pedro Nuno Santos, em audição na Assembleia da República.