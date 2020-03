TAP permite alteração de datas e destinos sem penalização

A companhia aérea fez uma nova atualização à política de alteração de voos, tendo em conta o surto de Covid-19. “A TAP procura servir os seus clientes da melhor forma, protegendo-os das circunstâncias excecionais que o mundo atravessa devido à pandemia de Coronavirus”, é possível ler, em nota de imprensa.

Assim, nas viagens reservadas antes de dia 8 de março, para voos com partida até 31 de maio, os viajantes podem alterar tanto a data da viagem como o destino, para novos voos que podem ser feitos até dia 31 de dezembro, livre de taxas de alteração.

A TAP recorda que, para as viagens que tinham sido reservadas entre 8 e 31 de março, mantém-se a política de alteração que já tinha sido anunciada. As condições desta política de alteração podem ser consultadas no site da TAP.

A companhia aérea pede também aos clientes com voo marcado que atualizem os contactos, para garantir que possam ser informados caso haja alterações a comunicar.

A TAP ressalva que, para quem tem viagem marcada para depois de 31 de maio deste ano, é recomendado que se “aguarde a evolução da situação do Coronavirus (Covid-19), e quando a sua viagem estiver mais próxima e se a situação relativa à pandemia se mantiver, verifique novamente junto da TAP quais as alternativas disponíveis.”

Na mesma nota, a TAP indica que “devido ao grande volume de pedidos motivados por todos os ajustamentos operacionais que a TAP está a ser obrigada a fazer, o serviço de atendimento ao Cliente no call center e no Facebook está com tempos de resposta superiores ao normal.”

Relativamente à ordem executiva de Donald Trump, que entra em vigor esta sexta e que restringe a entrada nos Estados Unidos a cidadãos que tenham estado em 26 países do Espaço Schengen nos 14 dias anteriores à ida para os EUA, a companhia indica que “manterá os seus clientes informados acerca dos seus voos.”

A TAP já anunciou o cancelamento de 3500 voos até maio deste ano, referindo que se trata de um ajuste à quebra da procura sentida nas últimas semanas.

