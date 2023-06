TAP: Pilotos dão luz verde ao novo acordo de empresa e livram-se dos cortes salariais

Depois de um braço de ferro, que resultou em protestos dos pilotos, os trabalhadores chegaram agora a acordo com a nova administração. © LUSA

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) aprovou esta sexta-feira, 23, a proposta da TAP para o novo acordo de empresa (AE). Os pilotos, que estiveram reunidos em assembleia, deram luz verde ao documento com 83,6% dos votos a favor. Com a aprovação do novo AE os pilotos são os primeiros a ver o corte salarial de 20% cair, a que estavam sujeitos nos acordos temporários de emergência (ATE) assinados em 2021 no âmbito do plano de reestruturação aprovado por Bruxelas.

"O SPAC salienta que todo o processo negocial foi conduzido de forma responsável e empenhada, visando encontrar soluções equilibradas que garantam os direitos e as condições de trabalho dos pilotos, ao mesmo tempo em que atendem às necessidades e desafios da TAP", refere o SPAC em comunicado.

Na nota, o sindicato garante que a versão aprovada pelos trabalhadores inclui "as alterações necessárias e que satisfazem ambas as partes, no respeito pelas opções escolhidas por todos os Pilotos num survey".

O novo AE, que apenas será aplicado aos pilotos sindicalizados, "entrará em vigor cinco dias após a sua publicação no Boletim do Trabalho e Emprego, até 31 de dezembro de 2026".

A estrutura sindical liderada por Tiago Faria Lopes salienta que com este entendimento é possível "estabelecer condições adequadas de prestação de trabalho que potenciem a competitividade da empresa" contribuindo para "sustentabilidade da operação, proporcionando a garantia de emprego aos Pilotos", intensificando "a cooperação entre as partes num ambiente de confiança e respeito mútuo", estabelecendo "mecanismos para a resolução de diferendos" e mantendo e promovendo a paz social.

Depois de um longo braço de ferro com Christine Ourmières-Widener, que resultou em protestos e marchas de reivindicação, os pilotos chegaram a acordo com o novo CEO e chairman, Luís Rodrigues.

Depois dos pilotos, seguem-se agora as negociações com os restantes sindicatos. Recorde-se que a TAP denunciou os AE em outubro do ano passado, conforme o Dinheiro Vivo avançou, e desde então que tem tentado chegar a entendimento com os trabalhadores.