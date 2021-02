Pilotos e tripulantes ainda vão tomar uma decisão sobre acordo de emergência da TAP

Porto, 02032010 -aeroporto sá Carneiro / aviões da Tap (Foto Lisa Soares / Global Imagens) © Lisa Soares / Global Imagens

Está marcada para este sábado, 20, a assembleia-geral extraordinária do Sindicato de Pilotos da Aviação Civil (SPAC) em que os pilotos da TAP vão votar "através de meios telemáticos" o acordo de emergência e temporário delineado entre a transportadora e o sindicato, de acordo com a Lusa. Já os tripulantes vão ser chamados a pronunciar-se na segunda-feira, 22 de fevereiro.

Segundo uma nota interna a que o DV teve acesso, a votação será feita por meios eletrónicos "para saber se a vontade maioritária da classe é pela aprovação ou rejeição do acordo de emergência negociado pela direção do SNPVAC com a TAP". Os elementos de cabine sindicalizados, quer da TAP quer da Portugália, vão decidir assim se aceitam as medidas acordadas.

No caso dos pilotos, acordo entre o sindicato e a companhia aérea prevê cortes salariais de entre 50% e 35%, entre 2021 e 2024, que já incluem o corte transversal de 25% aplicado a todos. Uma medida que abrange 1.252 pilotos.

O acordo entre a TAP o sindicato dos tripulantes prevê um corte nos salários de 25% entre 2021 e 2023 e de 20% em 2024. A redução salarial é partir dos 1200 euros neste ano, contudo, em 2021, há uma cláusula que prevê o pagamento de seis voos. Nos anos seguintes, o corte começa nos 1330 euros.

A administração da TAP tornou público que os sindicatos que representam o pessoal de terra já assinaram os acordos de emergência. E, tal como o DV já tinha avançado, se as restantes estruturas sindicais não derem luz verde aos acordos temporários de emergência, "não há mais margem para negociações" e a "esses trabalhadores será aplicado o regime sucedâneo". Caso seja o regime sucedâneo, os cortes salariais começam acima dos 900 euros para as classes profissionais que não assinaram e terá lugar o despedimento do número de funcionários previstos no plano de reestruturação: 500 pilotos e 750 tripulantes.