TAP: Pilotos pedem a João Galamba para "arrumar a casa rapidamente"

Os pilotos da TAP lamentaram esta segunda-feira, 9, a compensação de 450 euros que a TAP está a pagar aos diretores da companhia, para utilizarem na plataforma UBER, de forma a compensar a não renovação da frota automóvel da transportadora.

No seguimento da notícia avançada pelo Correio da Manhã, o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) relembra que os trabalhadores da TAP se encontram atualmente sujeitos a cortes de vencimento e de outros subsídios, nomeadamente os de transporte, pelo que exigem "uniformidade nas medidas aplicadas no âmbito das reduções de custos e do Plano de Reestruturação que ninguém conhece", acusando a administração da transportadora aérea de "incoerência".

"Do ponto de vista da ética e legitimidade destas medidas, consideramos que enquanto houver trabalhadores com perda de condições, não deveria haver melhoria nas condições de outros, sem que tenha havido uma renegociação das suas condições de trabalho, tal qual está a ser imposto aos restantes trabalhadores com a denúncia dos seus acordos de empresa", refere o sindicato numa nota enviada às redações.

O SPAC pede que as conclusões da auditoria da Inspeção-Geral de Finanças seja "rápida" e apela ao recém-empossado ministro das Infraestruturas, João Galamba, para "arrumar a casa rapidamente, na defesa dos interesses da TAP", assinalando, ainda, que "os diretores são trabalhadores como os restantes, portanto os seus contratos devem ser cumpridos como os demais".

"A Administração demonstra uma falta de sensibilidade para gerir pessoas, pois ainda que as tabelas de Excel ditem muitas decisões financeiras, a dedicação e o empenho dos funcionários não são conseguidas com estas medidas discriminatórias", adianta.

"Mais uma vez, estamos perante um ato de gestão que revela uma incoerência e um desnorte total por parte desta administração e que leva a TAP, consecutivamente, para as manchetes dos jornais pelos piores motivos", criticam os pilotos.