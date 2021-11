TAP pode perder 12 slots em Lisboa no âmbito do plano de reestruturação

Maia, 12/08/2020 - TAP Air Portugal no aeroporto Francisco Sá Carneiro. (Leonel de Castro/Global Imagens) © Leonel de Castro/Global Imagens

A TAP pode perder até 12 slots (faixas horárias que permitem a descolagem e aterragem das aeronaves) no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. A notícia é avançada nesta quarta-feira, 17 de novembro, pelo jornal económico digital Eco. A confirmar-se a perda de 12 slots, será o dobro do que estava na proposta original enviada a Bruxelas. Contudo, e de acordo com a mesma fonte, a TAP quer escolher metade das slots dos quais vai abdicar.

Há 11 meses, o governo português enviou para Bruxelas o plano de reestruturação da TAP. Desde o verão que a Comissão Europeia está a investigar se o plano está de acordo com as regras comunitárias no que toca a Ajudas de Estado. Segundo o Eco, neste momento, a negociação entre Portugal e Bruxelas está a centrada na perda de uma dúzia de slots em Lisboa mas poderá evoluir nas próximas semanas.

A notícia surge cerca de 24 horas depois de a CEO da TAP ter admitido que espera que o plano de reestruturação tenha luz verde de Bruxelas antes do Natal. O Governo também já se mostrou confiante que até ao final deste ano poderá haver luz verde ao plano da TAP. Apesar de o plano de reestruturação ainda não ter recebido luz verde, a companhia já implementou várias medidas para cortar custos: reduziu a frota - tendo nomeadamente renegociado com a Airbus contratos - chegou a acordo com centenas de trabalhadores para saídas voluntárias; alcançou acordos com as estruturas sindicais e cortou salários a todos os trabalhadores até 2024 e realizou um despedimento coletivo que abrange mais de sete dezenas de pessoas.

Ainda esta terça-feira, o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, sublinhou, de acordo com a Lusa, que "o facto de o plano de reestruturação não ter sido ainda aprovado não faz perigar a estratégia, nem a implementação do plano de reestruturação que nós estamos a implementar ao mesmo tempo que o estamos ainda a negociar com Bruxelas [Comissão Europeia], mas ele está a ser implementado". O governante reiterou ainda que "a verdade é que a TAP hoje tem já um nível de receitas que supera aquilo que estava previsto no plano de reestruturação".

O jornal Eco adianta ainda nesta quarta-feira que além da questão dos slots, outra questão central das negociações tem sido o aumento da contribuição própria da TAP para o esforço de reestruturação. O Executivo prevê aumentá-la para 40%, contra os 36% anteriormente previstos, através da dedução das compensações pelos prejuízos provocados pela Covid-19 no montante total da ajuda, mas também através da criação de uma almofada de liquidez através de uma emissão sem garantia de Estado, ao contrário do inicialmente previsto.

Está a ser estudada, diz o jornal, a possibilidade da realização de um financiamento de 250 milhões de euros em 2023 junto de investidores privados.