TAP poderá estar na mira de aquisições do grupo dono da British Airways (Imagem de arquivo) © PAULO SPRANGER

O International Airlines Group (IAG), dono da British Airways e da Iberia, estará a avaliar a possibilidade de aquisição da TAP e da easyJet, naqueles que poderão ser os seus planos de consolidação do setor aéreo europeu, segundo avança esta segunda-feira o The Times.

O regresso aos bons resultados do IAG este verão, com previsões de lucros na ordem dos 1,1 mil milhões de euros para este ano e com uma liquidez de 13 mil milhões de euros, possibilitam entrar na corrida para aquisições no setor.

Recorde-se que a 29 de setembro, o primeiro-ministro disse no parlamento que o governo acredita que será possível privatizar a TAP no prazo de 12 meses. "É isso que está planeado", garantiu António Costa.

Mais recentemente, a 21 de outubro, confrontado com a questão sobre eventuais perdas para o Estado com o processo de reprivatização da companhia aérea portuguesa, no Parlamento, durante a discussão na generalidade do debate do Orçamento do Estado para 2023, o ministro das Finanças, Fernando Medina, respondeu que "não estão previstas nem receitas nem despesas com a privatização da TAP que ocorrerá no tempo e no modo que valorize a companhia e o interesse nacional".

Dois dias antes, o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, tinha admitido que o preço de venda da TAP poderá ser inferior aos 3,2 mil milhões de euros das ajudas do Estado português ao abrigo do plano de reestruturação. "Vender por menos que a injeção... Vamos ver o modo como a abertura de capital será feito. Será feita uma avaliação que é independente do valor que foi injetado na empresa. Esse valor será apurado quando a abertura do capital se colocar".

Na corrida à privatização, a CEO da companhia, Christine Ourmières-Widener, reconheceu ainda em setembro que "fazer parte de um grande grupo seria uma fonte de resiliência para o futuro".