TAP poderá ser gerida por CEO interino

TAP AVIAO AVIOES TRANSPORTES AEREOS PORTUGAL AEROPORTO AEROPORTO LISBOA QUARTA FEIRA 4 JULHO 2007 TAP AVIAO AVIOES TRANSPORTES AEREOS PORTUGAL AEROPORTO © TIAGO MELO

Dinheiro Vivo 17 Março, 2023 • 08:30 Partilhar este artigo Facebook

Se Christine Ourmière-Widener sair da TAP no fim de março, o já anunciado futuro CEO da transportadora aérea nacional, Luís Rodrigues, só deverá iniciar funções a meio do próximo mês. Entretanto, e segundo apurou o Eco, está a ser avaliada a possibilidade de um responsável interino, que tomará conta dos destinos da empresa durante cerca de meio mês.

Segundo aquele meio de comunicação social, ministro das Infraestruturas informou, em reunião, as estruturas sindicais das mudanças que vão acontecer na TAP, altura em que também revelou possibilidade de nomear um CEO interino para aquele período.

Ricardo Penarroias, presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil esteve presente na reunião e confirma que Galamba apontou a entrada em funções de Luís Rodrigues em "meados de abril", assim como outro dirigente sindical ressalvou que o ainda responsável pela SATA não tomaria conta do novo cargo na primeira semana do mês, "mas também não será na quarta".

Da parte da Ministério das Infraestrutras não houve resposta às questões do Eco, sobre este assunto.