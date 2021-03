TAP prolonga até 24 de março período de adesão a medidas voluntárias

Maia, 12/08/2020 - TAP Air Portugal no aeroporto Francisco Sá Carneiro. (Leonel de Castro/Global Imagens) © Leonel de Castro/Global Imagens

A TAP prolongou até 24 de março o período de adesão a medidas voluntárias, avançou Ramiro Sequeira, CEO da empresa, em entrevista à RTP3 nesta terça-feira, 10 de março. O presidente executivo interino da companhia aérea avançou ainda que, por esta altura, já contam com cerca de 500 pedidos de adesão às várias medidas voluntárias, como licenças sem vencimento, rescisões por mútuo acordo. Mas lembrou que os funcionários "até assinar têm tempo de reconsiderar" a sua decisão. E precisamente por isso a companhia tomou "a decisão de ampliar o prazo de fecho das medidas voluntárias que era dia 14" deste mês. "Demos mais dez dias porque sentimos que as pessoas precisavam de mais tempo", sublinhou.

Ramiro Sequeira não se quis pronunciar sobre o valor dos prejuízos da companhia em 2020 - de janeiro a setembro superou os 700 milhões -, salvaguardando que a informação tem de ser tornada pública antes. Mas assumiu que a TAP tem dinheiro para pagar os salários de março. "É dinheiro é da gestão que estamos a fazer. A TAP teve a ajuda dos portugueses em 1,2 mil milhões de euros", começou por responder, em entrevista à RTP3. "É um dinheiro que foi gerido ao longo dos meses e aqui importa também recordar que a TAP não ficou parada desde o primeiro dia, nem ficou à espera que ele chegasse. Aplicou um plano de corte de custos muito relevante", acrescentou.

Questionado sobre as expectativas para este ano, o gestor não esconde que o primeiro trimestre foi mais negativo do que estava previsto e assume que esperam alguma retoma a partir da segunda metade do ano, mas que está dependente da evolução da pandemia e dos constrangimentos.

"A operação está praticamente parada. Está em valores do início da pandemia. 7% é o que voamos em fevereiro e aproximadamente 10% é o que estamos a voar em março, em comparação com março do ano passado", indicou. "Nós não damos ainda o ano como perdido comparando com o que planificamos. Este primeiro trimestre foi pior do que estávamos à espera. Esperamos retomar no segundo semestre e recuperar alguns" voos e mercados, mas vai depender da pandemia do novo coronavírus, acrescentou.