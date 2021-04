TAP: PS acusa PSD de não ter proposta para a empresa e questiona se quer a sua extinção

jnlx150706jg3 aeroporto de lisboa pista de aterragem e gare aviao da tap joao girao

Dinheiro Vivo/Lusa 22 Abril, 2021 • 18:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Esta posição foi assumida pelo deputado do PS Hugo Costa em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, depois de o deputado do PSD Cristóvão Norte ter acusado o Governo de transformar a TAP numa "galeria de horrores" e num "pesadelo para os contribuintes" sem garantias de sustentabilidade.

"O PS, sobre essa matéria, em primeiro lugar, gostava de saber qual é que era a proposta do PSD, porque um ano depois desta pandemia ouvimos muitas críticas, mas nunca percebemos o que é que o PSD defende", reagiu Hugo Costa.

O deputado socialista questionou se o PSD "defende a extinção da TAP", se "defende que a TAP seja pura e simplesmente liquidada".

"Não percebemos qual é que é a proposta", reiterou.

As críticas feitas hoje pelo PSD surgiram na sequência de um comunicado enviado pela companhia aérea portuguesa à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) dando conta de que os prejuízos da TAP S.A. ascenderam a 1.230,3 milhões de euros em 2020.

Em nome do grupo parlamentar do PS, Hugo Costa referiu que estes números "vêm no contexto da atual situação pandémica" e que "80 a 90% do tráfego aéreo foi afetado neste último ano pela pandemia de covid-19".

"Acreditamos, no grupo parlamentar do PS, que no pós-pandemia a TAP vai dar novamente um grande contributo ao país nomeadamente no turismo, mas também na indústria e nas exportações portuguesas", afirmou.

Para o PS, a companhia aérea portuguesa "continua a ser uma empresa estratégica".

"Não podemos esquecer que antes da pandemia representava 2% do Produto Interno Bruto (PIB) português, representava 10 mil postos de trabalho diretos, 100 mil postos de trabalho indiretos, era uma das maiores exportadoras nacionais", salientou.

O deputado socialista disse que "em toda a Europa os países responderam a esta crise pandémica no setor da aviação com ajudas do Estado" e sustentou que "este setor não podia atravessar esta crise sem uma forte ajuda pública".

Hugo Costa acrescentou que "a TAP está neste momento com um plano de reestruturação na Comissão Europeia", que "prevê medidas naturalmente duras, mas também medidas que foram consensualizadas com os sindicatos, num dialogo laboral que o grupo parlamentar do PS saúda".

Segundo o comunicado hoje enviado à CMVM, o número de passageiros transportados pela TAP caiu 72,7%, as receitas de passagens caíram 70,9% e o índice de ocupação ficou nos 64,6%.