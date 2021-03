TAP recebeu "contratos assinados" para compra de equipamentos à Groundforce e transferiu 7 milhões

Serviço da Groundforce no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa © Álvaro Isidoro/Global Imagens

A TAP e a Groundforce alcançaram um acordo que permite desbloquear o pagamento dos salários aos trabalhadores da empresa de handling (assistência em terra). A TAP já transferiu quase sete milhões de euros para a Groundforce de forma a que seja pagos o remanescente em atraso dos salários de fevereiro e os ordenados deste mês, revelou em comunicado. Fonte da Groundforce também confirmou, entretanto, o acordo entre as partes.

Nesta quinta-feira a Pasogal de Alfredo Casimiro - acionista maioritario da Groundforce - e a TAP - acionista minoritário -, chegaram a um princípio de acordo para que a companhia aérea comprasse equipamentos à empresa de handling no valor de 6,9 milhões de euros, verba que permite à Groundforce fazer face às despesas mais urgentes, como salários. A concretização da operação estava dependente da luz verde do Conselho de Administração da empresa de handling, que reuniu-se esta sexta-feira e formalizou o processo. A TAP já efetuou assim a transferência do dinheiro.

"No seguimento do princípio de acordo anunciado ontem ao abrigo do qual a TAP S.A. procederia à aquisição dos equipamentos de handling de propriedade da SPDH [Groundforce], por um montante então anunciado [6,9 milhões de euros], montante esse necessário e suficiente para que a SPDH pudesse cumprir com o dever de pagamento dos salários dos trabalhadores, correspondentes aos meses de Fevereiro e Março de 2021, bem como dos impostos correspondentes a este último mês, informa a TAP S.A. que, após ter recebido assinados os contratos relativos à aquisição dos equipamentos acima mencionados, procedeu hoje às transferências necessárias ao pagamento dos salários em causa. A TAP, S.A. assegura, ainda, que processará no dia próprio os pagamentos devidos aos trabalhadores da SPDH e relativos aos salários de Março de 2021", pode ler-se numa nota da companhia aérea enviada esta sexta-feira às redações.

Esta quinta-feira, em audição parlamentar, Miguel Frasquilho, chairman da TAP, admitia que entre os ativos que a TAP ia comprar à Groundforce - e depois alugar - estavam tratores, escadas, autocarros e todo o tipo de equipamentos utilizados na prestação de serviços nos aeroportos. "Estamos à espera que nos seja concedida também a lista de todos os equipamentos que a Groundforce tem", dizia então Miguel Frasquilho.