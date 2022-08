TAP reduz prejuízos e espera última ajuda pública de 990 milhões

O Estado português vai injetar a última fatia de 990 milhões de euros nos cofres da TAP em breve. Até ao final do ano, a companhia aérea irá receber aquela que deverá ser a tranche final de um pacote de ajudas que ascende aos 3,2 mil milhões de euros, no âmbito do plano de reestruturação aprovado pela Comissão Europeia em dezembro de 2021. A medida, que estava já inscrita no Orçamento do Estado para este ano, foi ontem confirmada pela transportadora.



A empresa liderada por Christine Ourmières-Widener recebeu um empréstimo, convertido em capital, de 1,2 milhões de euros em 2020 e de 998 milhões de euros no ano passado. Destes, uma fatia de 462 milhões de euros dizem respeito a compensações por danos covid e 536 milhões de euros foram recebidos através de um aumento de capital.



Mas, para receber o dinheiro, Bruxelas impôs uma lista de contrapartidas para salvar a companhia. Além de um plano de reestruturação que exigiu despedimentos e cortes salariais, e da obrigação da cedência de 18 slots diários na Portela, é preciso cumprir as contas. E isso significa que há metas a alcançar. Depois de a TAP ter registado um prejuízo histórico em 2021, de 1,6 mil milhões de euros, o primeiro semestre deste ano revelou-se de alívio. O fim das restrições às viagens da era covid aguçaram o apetite dos turistas e o setor entrou numa espiral de recuperação, movido pela sede de viajar.



A euforia traduziu-se já nas contas semestrais da TAP que anunciou ontem uma redução dos prejuízos para 202,1 milhões de euros até junho, o que representa uma melhoria de 59% face às perdas de 493,1 milhões de euros registadas em igual período do ano passado.



A CEO da transportadora sublinhou a "boa performance" da operação e garantiu que os resultados superam as metas inscritas no plano de reestruturação assinado com Bruxelas.



O ministro das Infraestruturas e da Habitação tinha já adiantado, em maio, que a Comissão Europeia definiu uma meta para o fecho de contas da TAP em dezembro. A companhia não poderá encerrar o ano com um saldo negativo superior a 54 milhões de euros, esperando-se que as contas regressem a terreno positivo em 2025, ou seja, o último ano do acordo. Isto significa que a transportadora de bandeira tem ainda um longo caminho a percorrer até ao fecho dos resultados de 2022.



E o que acontece se a TAP não cumprir os objetivos? Não se sabe. Oito meses após a assinatura do plano de reestruturação, poucas são as respostas avançadas sobre a matéria quer pela empresa, quer pelo governo. Ourmières-Widener garantiu, na conferência de imprensa de apresentação de contas, que mantém um "otimismo cauteloso", expressão já utilizada pela gestora no passado, que continua a preferir não se comprometer com o futuro da empresa que lidera.



Apesar da segurança na operação dos últimos meses, e do aumento do número de passageiros transportados - 5,823 milhões até junho, mais 4,5 milhões face à primeira metade do ano passado - e apesar do aumento de 245% das receitas, a CEO prefere jogar pelo seguro e alertar para as nuvens que ameaçam o caminho até dezembro. A incerteza geopolítica, a valorização do dólar face ao euro, a inflação e os constrangimentos no hub da capital são alguns dos entraves que podem ameaçar as contas da TAP nos próximos meses.

A esta lista junta-se o aumento do preço do jet fuel, que assume um peso cada vez maior na fatura da empresa. Só nos primeiros seis meses do ano os gastos com combustível triplicaram para 409,1 milhões de euros (97,1 milhões de euros no primeiro semestre de 2021).



Ainda assim, o administrador financeiro da transportadora, Gonçalo Pires, reforçou o otimismo da CEO reiterando que "operacionalmente a empresa está a ter uma melhor performance do que estava no plano e que, desta forma, é viável que a TAP reduza os prejuízos na atividade de 2022 para a baliza dos 54 milhões de euros.



Indemnizações podem comprometer contas

Além destes obstáculos, há ainda outras ameaças às contas da companhia, como são exemplo as indemnizações a pagar aos passageiros por atrasos e cancelamentos. O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) estima que a fatura seja pesada, superando em muito os 55 milhões de euros, valor pago pela TAP aos passageiros em 2018, correspondente a 250 cancelamentos.



Os representantes dos pilotos asseguram que só em julho foram cancelados 500 voos, ou seja, o dobro dos cancelamentos desse ano. A TAP recusa-se a avançar com dados concretos, seja sobre o total de cancelamentos seja quanto às compensações devidas aos clientes. Ontem, a companhia disse apenas ter cancelado preventivamente 156 voos no mês de agosto, valor distante do apontado pelas estruturas sindicais.



Outra das dores de cabeça que a companhia tem entre mãos diz respeito a uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça, que sentenciou a TAP ao pagamento de um cheque de 50 milhões de euros a mil pilotos.



Esta indemnização resulta de uma ação judicial interposta em 2017 pelo SPAC que denunciava uma fórmula de cálculo errada sobre os vencimentos e subsídios de férias destes trabalhadores. Christine Ourmières-Widener recusou-se a prestar esclarecimentos sobre este assunto, quando questionada ontem pelos jornalistas sobre como tenciona a TAP pagar este montante aos pilotos.