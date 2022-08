TAP reduz prejuízos para 202 milhões de euros no primeiro semestre

© Gerardo Santos / Global Imagens

A TAP reportou prejuízos de 202,1 milhões de euros no primeiro semestre, uma melhoria de 59% milhões face às perdas de 493,1 milhões de euros registados em igual período do ano passado, de acordo com o comunicado divulgado esta terça-feira, 23, junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Este valor compara com os prejuízos de 112 milhões de euros verificados nos primeiros seis meses de 2019.

As receitas da companhia totalizaram 1 321,2 milhões de euros, uma subida de 245% comparativamente aos primeiros seis meses do ano passado, aproximando-se já do registado no pré-pandemia, quando somou receitas de 1 448,9 milhões de euros.

A melhoria justifica-se pelo aumento da capacidade aérea e pelo aumento do número de passageiros. No total, a TAP transportou 5,823 milhões de passageiros entre janeiro e junho, mais 4,502 milhões comparativamente ao primeiro semestre de 2021. As receitas com o transporte de passageiros subiram 912,4 milhões de euros ascendendo aos 1,152.7 milhões de euros. Também o segmento de carga e correio registou uma melhoria no semestre de 26,3% para 132 milhões de euros.

O EBITDA (resultados antes de juros, impostos, amortizações e depreciações) passou para terreno positivo, fixando-se em 233,5 milhões de euros quando em igual período homólogo tinha sido de -140,8 milhões de euros. Também o resultado operacional foi positivo ascendendo aos 4,4 milhões de euros, contra os -377,4 milhões de euros verificados no primeiro semestre de 2021.

Já os custos operacionais da transportadora aumentaram 73.1% para 1,316.8 milhões de euros principalmente à boleia do aumento dos custos com combustível, que triplicaram para 409,1 milhões de euros (97,1 milhões de euros no primeiro semestre de 2021). Só no segundo semestre deste ano, o custo com combustível aumentou cinco vezes face ao segundo trimestre de 2021, para 277 milhões de euros (ou seja uma subida de 217,5 milhões de euros).

Os custos operacionais com tráfego no primeiro semestre também pesaram mais 146.3% nas contas da companhia bem como os gastos com materiais consumidos (+116.9%) e com a manutenção de aeronaves (+39.8%). No total, a frota da TAP aumentou para 96 aeronaves, ou seja, foram adicionados mais três aviões no último trimestre à frota da companhia.

Por outro lado, a TAP reduziu os encargos com pessoal em 7,2% para 187,7 milhões de euros no acumulado dos seis primeiros meses do ano mas, analisando apenas o segundo trimestre, verifica-se que a companhia registou um aumento dos custos com trabalhadores de 28,4%, fruto das contratações para os meses de verão.

"O segundo trimestre registou uma procura muito saudável e receitas por passageiro mais elevadas, o que nos permitiu compensar o aumento nos custos. O contexto continua difícil e as perspetivas de procura para o quarto trimestre e próximo ano mantém-se incertas. A execução do plano de restruturação continua a ser fundamental", refere a CEO, Christine Ourmières-Widener.

Isolando o período entre abril e junho, verifica-se também uma redução dos prejuízos de 37,2% para 80.4 milhões de euros no trimestre. A melhoria da performance da TAP às portas da época alta, marcada pela recuperação do tráfego aéreo, permitiu quadruplicar o número de passageiros transportados, atingindo 82% dos níveis do mesmo período pré-pandemia.

Também as receitas operacionais foram quase quatro vezes superiores às do mesmo período do ano passado, aumentando para EUR 830,6 milhões, ou seja, 99% do valor registado no segundo trimestre de 2019.



Em atualização