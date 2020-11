TAP. Reestruturação prevê dois mil despedimentos

© MANUEL DE ALMEIDA/EPA

O plano de reestruturação da TAP, que será apresentado esta sexta-feira aos sindicatos, prevê cortes na massa salarial de 20 a 30% e uma redução de 20% nos salários dos trabalhadores, avançou o Jornal Económico e hoje confirmou o site noticioso Eco. Os cortes previstos na massa salarial devem englobar um total de dois mil trabalhadores.

Em simultãneo, está prevista uma redução mínima de 20% nos salários dos profissionais que não serão afetados pela reestruturação. A administração da companhia área portuguesa está focada em proteger os salários mais baixos e irá fixar um teto mínimo para os cortes, que deverão também estender-se aos complementos.

O número de aviões da TAP será reduzido para 83 a 89, sendo que a empresa responde hoje por uma frota de 108 aviões.

Até 10 de dezembro, o Governo tem de apresentar o plano de reestruturação da TAP em Bruxelas devido ao apoio do Estado à companhia. Recorde-se que o Estado português avançou com um apoio de 1200 milhões e está ainda previsto um reforço de 500 milhões em garantias para que a empresa possa se financiar no mercado

O Estado português é atualmente o accionista principal da TAP, com uma posição de 72,5%.