TAP reforça voos Lisboa-Funchal com nova ponte aérea

Avião da TAP em voo fotografado a sobrevoar Lisboa © Gerardo Santos / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 14 Fevereiro, 2022 • 13:43

A TAP anunciou a realização de uma ponte aérea entre a Madeira e o Continente, com cinco ligações diárias em cada sentido, que terá mais dois voos a partir de 28 de março.

Com a nova ponte aérea Funchal-Lisboa, "a TAP cria um novo produto que dá aos clientes maior frequência de voos, uma grande flexibilidade na alteração das reservas no próprio dia e maior conforto", lê-se na informação divulgada hoje pela companhia aérea.

A TAP também salienta que este programa prevê a realização de um 'fast track', com um canal exclusivo de acesso de controlo de segurança para os passageiros, "mais rápido e cómodo", além da realização do 'check in' em 45 minutos antes da partida.

A partir de 28 de março, a TAP vai aumentar o número de frequências para sete voos em cada sentido, estando programadas partidas do Aeroporto Internacional da Madeira às 05:15, 06:05, 09:50, 12:35, 16:00, 19:25 e 22:25.

Quanto aos regressos a partir de Lisboa estão marcados para 07:15, 10:00, 13:25, 16:50, 19:50, 22:10 e 23:25.

Com este programa, a transportadora assegura que prende corresponder "às necessidades de transporte aéreo dos madeirenses e permite ligações otimizadas no 'hub' de Lisboa a voos de e para outros destinos da rede TAP, potenciando também, dessa forma, o aumento da procura turística para a Madeira".

O anúncio da nova ponte aérea da TAP surge três meses depois de a Ryanair ter comunicado que vai realizar voos Lisboa-Funchal a partir de março.