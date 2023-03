TAP: Segurança Social exige obras mas TAP opta pelo encerramento do infantário

© PAULO SPRANGER

A TAP vai encerrar o infantário localizado nas instalações do campus da transportadora, junto ao aeroporto de Lisboa, a partir de agosto, recorrendo à contratação de serviços externos nessa altura. A decisão, que foi comunicada aos trabalhadores na passada sexta-feira, foi tomada no seguimento de uma inspeção da Segurança Social que determinou a realização de obras profundas no espaço para efeitos de licenciamento.

"Uma inspeção, levada a cabo pela autoridade competente, definiu que sem obras profundas que conduzam ao licenciamento do infantário do Campus TAP , não poderá este manter-se aberto após o final de agosto de 2023", lê-se num comunicado da comissão executiva enviado aos trabalhadores e a que o Dinheiro Vivo teve acesso.

A TAP informa que decidiu "não enveredar por este processo de licenciamento, o qual obrigaria ao encerramento do infantário do campus TAP, por um período nunca inferior a um ano, para a concretização das obras".

Desta forma, e para alocar as 100 crianças que frequentavam a creche da TAP, a companhia anunciou que celebrou protocolos com o externato Champagnat e com o infantário do LNEC, em Alvalade "assegurando a criação de vagas para integrar a partir de setembro de 2023 as crianças que se encontram atualmente a frequentar o infantário do Campus TAP".

A TAP explica ainda que o modelo de pagamento atual será mantido nos novos infantários e que será ainda disponibilizado um serviço de horário alargado, sem custo acrescido para os pais.

"A TAP irá também implementar um programa de voucher infância para os trabalhadores com filhos até 5 anos e que não beneficiam do infantário, tendo em conta critérios de elegibilidade, tornando este apoio de infantário mais amplo e alargando-o a todos os trabalhadores elegíveis", adianta a transportadora na mesma nota.

Trabalhadores contestam

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo e da Aviação Civil (SNPVAC) lamenta que a TAP queira colocar um ponto final no infantário que existe há cinco décadas e acusa a companhia de estar a "desvalorizar a condição dos trabalhadores".

"A Direção do SNPVAC alerta que essa decisão unilateral (mais uma) da Empresa pretende sim - aproveitando a necessidade de obras - apagar de vez a figura do Infantário sem qualquer apoio financeiro e excluir de forma definitiva dos diversos AE"s", refere a estrutura sindical numa comunicação interna aos associados.

O SNPVAC adianta que já foi agendada uma reunião com as restantes estruturas sindicais do grupo para debater o tema e diz acreditar ainda ser possível reverter a situação com a saída da CEO.

"Dando sempre o benefício da dúvida, queremos acreditar também que esta posição do encerramento do Infantário poderá estar intimamente ligada à antiga CEO. Deste modo, acreditamos que se queremos agir ou contrariar de alguma forma esta medida, o tempo é agora, até porque a entrada do novo CEO poderá trazer outra perspetiva sobre a matéria", explica o sindicato liderado por Ricardo Penarroias.

Já o Sindicato dos Trabalhadores e AViação (SITAVA), acusa a empresa de uma decisão premeditada. "É sabido que a TAP há muito que pretende acabar com este importante direito dos trabalhadores e identificou uma excelente janela de oportunidade para isso, durante o recente devaneio de transferir a sede da empresa para um edifício de luxo no Parque das Nações, circunstância que, como sabemos, com um grande empenho do SITAVA não se concretizou", argumenta o SITAVA em comunicado acusando a TAP de "não desistir de continuar a tirar direitos aos trabalhadores".

O SITAVA defende a realização de obras no atual infantário da TAP garantindo que será também a solução mais barata para a companhia. "Essa ideia peregrina de pagar serviços no exterior e rendas de instalações teve a sua época, mas felizmente já se acabou", conclui.

Recorde-se que, conforme o Dinheiro Vivo avançou, a TAP definiu com os tripulantes, no acordo recentemente assinado, que permitiu travar a greve de sete dias, que, caso a chreche fosse encerrada a companhia teria de aceitar " os pedidos de horário flexível" apresentados pelos tripulantes.