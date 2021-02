TAP: Sindicato do pessoal de voo anuncia acordo coletivo de emergência

TAP Air Portugal © Leonel de Castro/Global Imagens

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) anunciou, este sábado, um acordo coletivo de emergência com a TAP, após dez horas de reunião com a empresa, segundo uma comunicação a que a Lusa teve acesso.

De acordo com o sindicato, o documento que serve de base ao acordo será "levado à aprovação dos associados".

Na sexta-feira, os sete sindicatos de trabalhadores de terra da TAP chegaram a um acordo coletivo de emergência com a empresa, que prevê cortes só para salários acima de 1.330 euros, disse o secretário-geral do Sitava, José Sousa, à Lusa.

Em causa estão o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA), Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins (SIMA), Sindicato Nacional Dos Trabalhadores Da Aviação Civil (SINTAC), Sindicato dos Técnicos de Handling de Aeroportos (STHA), Sindicato dos Quadros da Aviação Comercial (SQAC), Sindicato Nacional dos Engenheiros (SNEET) e o Sindicato dos Economistas.

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) anunciou também na sexta-feira ter chegado a um acordo de emergência com a TAP e o Governo, mas só divulgará detalhes no fim das negociações.

Após declaração de empresa em situação económica difícil, que permite suspender cláusulas dos acordos de empresa em vigor ou dos instrumentos de regulamentação coletiva aplicáveis e tomar medidas para cortar nos custos com pessoal, a TAP entregou aos sindicatos propostas de acordos de emergência.

O plano de reestruturação da TAP, entregue em Bruxelas em 10 de dezembro, prevê a suspensão dos acordos de empresa, medida sem a qual, de acordo com o ministro Pedro Nuno Santos, não seria possível fazer a reestruturação da transportadora aérea.

O documento entregue à Comissão Europeia prevê o despedimento de 500 pilotos, 750 tripulantes de cabine, 450 trabalhadores da manutenção e engenharia e 250 das restantes áreas.

O plano prevê, ainda, a redução de 25% da massa salarial do grupo (30% no caso dos órgãos sociais) e do número de aviões que compõem a frota da companhia, de 108 para 88 aviões comerciais.